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https://arabic.sputniknews.com/20220430/صفقة-مبابي-غموض-من-ريال-مدريد-وباريس-حول-انتقال-اللاعب-1061771025.html
صفقة مبابي.. غموض من ريال مدريد وباريس حول انتقال اللاعب
صفقة مبابي.. غموض من ريال مدريد وباريس حول انتقال اللاعب
ما زال الغموض يحيط بصفقة انتقال الفرنسي كليان مبابي، إلى ريال مدريد أوبقائه في نادي باريس سان جيرمان. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T22:46+0000
2022-04-30T22:47+0000
مبابي
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وينتهي تعاقد مبابي في باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باتفاقه على الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر.مدرب ريال مدريدقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن صفقة ضم مبابي، "مع هذا النادي، مع هذا الرئيس، المستقبل مكتوب بالفعل".وبسؤاله هل تم تأكيد الصفقة وإتمامها بالفعل قال، "لم أقل ذلك".مدرب باريس سان جيرمانقال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان لدى سؤاله في مؤتمر صحفي قبل مباراة ستراسبورغ، "أنا ومبابي باقيان في بي إس جي الموسم المقبل بنسبة 100%".إلا أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تدارك الأمر، مضيفا أن وسائل الإعلام أساءت فهم رسالته.مبابي يرفض الحديثعندما سئل مبابي عن إتمام الصفقة وتصريحات بوكيتينو، رفض التعليق قائلا، "كفى أسئلة الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/مبابي-يسجل-رقما-قياسيا-مع-باريس-سان-جيرمان-في-كلاسيكو-الدوري-الفرنسي-1061338594.html
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مبابي

صفقة مبابي.. غموض من ريال مدريد وباريس حول انتقال اللاعب

22:46 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 22:47 GMT 30.04.2022)
© AP Photo / Francisco Secoكيليان مبابي و كريستيانو رونالدو يتصافحان
كيليان مبابي و كريستيانو رونالدو يتصافحان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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ما زال الغموض يحيط بصفقة انتقال الفرنسي كليان مبابي، إلى ريال مدريد أوبقائه في نادي باريس سان جيرمان.
وينتهي تعاقد مبابي في باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باتفاقه على الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

مدرب ريال مدريد

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن صفقة ضم مبابي، "مع هذا النادي، مع هذا الرئيس، المستقبل مكتوب بالفعل".
وبسؤاله هل تم تأكيد الصفقة وإتمامها بالفعل قال، "لم أقل ذلك".

مدرب باريس سان جيرمان

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان لدى سؤاله في مؤتمر صحفي قبل مباراة ستراسبورغ، "أنا ومبابي باقيان في بي إس جي الموسم المقبل بنسبة 100%".
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إلا أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو تدارك الأمر، مضيفا أن وسائل الإعلام أساءت فهم رسالته.
مبابي يرفض الحديث
عندما سئل مبابي عن إتمام الصفقة وتصريحات بوكيتينو، رفض التعليق قائلا، "كفى أسئلة الآن".
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