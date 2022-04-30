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https://arabic.sputniknews.com/20220430/طائرة-شولتز-تطير-فوق-القطب-الشمالي-لتفادي-الأجواء-الروسية-1061752740.html
طائرة شولتز تطير فوق القطب الشمالي لتفادي الأجواء الروسية
طائرة شولتز تطير فوق القطب الشمالي لتفادي الأجواء الروسية
عبرت طائرة المستشار الألماني، أولاف شولتز، أجواء القطب الشمالي لتفادي الطيران في المجال الجوي الروسي، بعد عودته من زيارة لليابان. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T06:19+0000
2022-04-30T06:19+0000
أخبار ألمانيا
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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن طائرة المستشار من طراز إيرباص A350 "كورت شوماخر" عبرت القطب في حوالي الساعة 13.00 (12.00 بتوقيت غرينتش). وحلقت الطائرة عبر ألاسكا، ثم استدارت غربا وحلقت فوق المحيط المتجمد الشمالي، وحلقت عبر فنلندا ووصلت إلى ألمانيا.وأضافت الوكالة أن الرحلات الجوية فوق القطب الشمالي نادرة حتى بالنسبة للطيارين ذوي الخبرة. وقال الكابتن وفتوافا مايكل وييرر، الذي قاد الطائرة، "إنه شيء مثير. هذه أشياء نادرا ما يتم القيام بها".مضيفا أن هذه رحلته الثانية فوق القطب الشمالي، ففي عام 2013 حدث ذلك لوزير الخارجية آنذاك، جيدو فيسترفيل، الذي سافر من لاوس إلى نيويورك، وكانت أقصر طريق.هذا وسافر شولتز إلى اليابان من ألمانيا بطريق التفافي، حيث حلقت الطائرة فوق النمسا والمجر ورومانيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان ومنغوليا والصين وكوريا الجنوبية، ما زاد وقت السفر بمقدار ساعتين.
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أخبار ألمانيا

طائرة شولتز تطير فوق القطب الشمالي لتفادي الأجواء الروسية

06:19 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
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عبرت طائرة المستشار الألماني، أولاف شولتز، أجواء القطب الشمالي لتفادي الطيران في المجال الجوي الروسي، بعد عودته من زيارة لليابان.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن طائرة المستشار من طراز إيرباص A350 "كورت شوماخر" عبرت القطب في حوالي الساعة 13.00 (12.00 بتوقيت غرينتش). وحلقت الطائرة عبر ألاسكا، ثم استدارت غربا وحلقت فوق المحيط المتجمد الشمالي، وحلقت عبر فنلندا ووصلت إلى ألمانيا.

وأضافت الوكالة أن الطائرة قطعت مسافة 12.3 ألف كيلومتر استغرقت 13 ساعة ونصف. ولو كانت طائرة المستشار قد حلقت عبر الصين ثم روسيا، لكانت الرحلة أقصر بمقدار ساعة و20 دقيقة.

وأضافت الوكالة أن الرحلات الجوية فوق القطب الشمالي نادرة حتى بالنسبة للطيارين ذوي الخبرة. وقال الكابتن وفتوافا مايكل وييرر، الذي قاد الطائرة، "إنه شيء مثير. هذه أشياء نادرا ما يتم القيام بها".
مضيفا أن هذه رحلته الثانية فوق القطب الشمالي، ففي عام 2013 حدث ذلك لوزير الخارجية آنذاك، جيدو فيسترفيل، الذي سافر من لاوس إلى نيويورك، وكانت أقصر طريق.
هذا وسافر شولتز إلى اليابان من ألمانيا بطريق التفافي، حيث حلقت الطائرة فوق النمسا والمجر ورومانيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان ومنغوليا والصين وكوريا الجنوبية، ما زاد وقت السفر بمقدار ساعتين.
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