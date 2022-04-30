عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220430/عشرات-المستوطنين-يحاصرون-قرية-فلسطينية-خرج-منها-منفذو-عملية-أرئيل-1061769312.html
عشرات المستوطنين يحاصرون قرية فلسطينية خرج منها منفذو "عملية أرئيل"
عشرات المستوطنين يحاصرون قرية فلسطينية خرج منها منفذو "عملية أرئيل"
حاصر عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، قرية قراوة بني حسان شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي خرج منها منفذو هجوم مستوطنة أرئيل الذي أسفر الليلة... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T20:12+0000
2022-04-30T20:12+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1049439248_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69ad42a396a87417471995d47ef254e3.jpg
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن عشرات المستوطنين، أغلقوا مدخل القرية وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "ليستيقظ اليهود"، و"لا يجب احتواء الإرهاب".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال فلسطينيين اثنين، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.وأضاف أنه تم اعتقال الفلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان بلدة إحدى بلدات محافظة سلفيت شمالي الضفة.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن حارس الأمن القتيل يدعى فياتشيسلاف غوليف 23 عاما، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الفلسطينيين شابان في العشرينات من العمر يدعيان يحيى محمد مرعي ويوسف سميح عاصي.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عملية اعتقال منفذي الهجوم جاءت بعد 20 ساعة من مطاردتهما.وأضافت: "بعد مطاردة مكثفة استمرت 20 ساعة، ألقت قوات الأمن القبض على الإرهابيين الليلة (السبت) اللذين قتلا حارس أمن يبلغ من العمر 23 عاما عند مدخل مدينة أرئيل. واعتقل الاثنان دون مقاومة في قرية قراوة بني حسان وتم مصادرة أسلحتهما وهي بنادق طراز كارل غوستاف".وتابعت: "يظهر التفتيش الأولي الذي أجرته قوات الأمن أن الإرهابيين، صديقان في العشرينات من العمر، لم يتم إرسالهما من قبل أي منظمة إرهابية - لكن أحدهما محسوب على حركة حماس".وأشارت إلى أنه تم القبض عليهم في منازلهما، إلى جانب العديد من أقاربهما المشتبه في مساعدتهما، لافتة إلى أن أحدهم كان قد قضى في السابق فترة سجن قصيرة في سجن إسرائيلي.وقالت إنه تم اقتيادهما للتحقيق معهما من قبل جهاز الشاباك.ومساء أمس الجمعة، قُتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة، قبل أن يفرا هاربين من المكان.وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/بينيت-معلقا-على-اعتقال-منفذي-عملية-أرئيل-سنصل-إلى-أي-إرهابي-ونحاسبه-1061766932.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1049439248_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9d269a03fc450d0dc5cc607caf2a0fde.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

عشرات المستوطنين يحاصرون قرية فلسطينية خرج منها منفذو "عملية أرئيل"

20:12 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahanaالمستوطنون الإسرائيليون والمناصرين لإسرائيل يقفون في موقع استيطاني الذي أُنشئ حديثًا في إيفياتار، ينظرون إلى المتظاهرين الفلسطينيين الذين يضيئون بأشعة الليزر باللون الأخضر باتجاههم من قرية بيتا القريبة منهم، بالقرب من مدينة نابلس، في الضفة الغربية، 28 يونيو 2021
المستوطنون الإسرائيليون والمناصرين لإسرائيل يقفون في موقع استيطاني الذي أُنشئ حديثًا في إيفياتار، ينظرون إلى المتظاهرين الفلسطينيين الذين يضيئون بأشعة الليزر باللون الأخضر باتجاههم من قرية بيتا القريبة منهم، بالقرب من مدينة نابلس، في الضفة الغربية، 28 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / Menahem Kahana
تابعنا عبرTelegram
حاصر عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، قرية قراوة بني حسان شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي خرج منها منفذو هجوم مستوطنة أرئيل الذي أسفر الليلة الماضية عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن عشرات المستوطنين، أغلقوا مدخل القرية وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "ليستيقظ اليهود"، و"لا يجب احتواء الإرهاب".
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال فلسطينيين اثنين، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.
وأضاف أنه تم اعتقال الفلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان بلدة إحدى بلدات محافظة سلفيت شمالي الضفة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن حارس الأمن القتيل يدعى فياتشيسلاف غوليف 23 عاما، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الفلسطينيين شابان في العشرينات من العمر يدعيان يحيى محمد مرعي ويوسف سميح عاصي.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عملية اعتقال منفذي الهجوم جاءت بعد 20 ساعة من مطاردتهما.
وأضافت: "بعد مطاردة مكثفة استمرت 20 ساعة، ألقت قوات الأمن القبض على الإرهابيين الليلة (السبت) اللذين قتلا حارس أمن يبلغ من العمر 23 عاما عند مدخل مدينة أرئيل. واعتقل الاثنان دون مقاومة في قرية قراوة بني حسان وتم مصادرة أسلحتهما وهي بنادق طراز كارل غوستاف".
وتابعت: "يظهر التفتيش الأولي الذي أجرته قوات الأمن أن الإرهابيين، صديقان في العشرينات من العمر، لم يتم إرسالهما من قبل أي منظمة إرهابية - لكن أحدهما محسوب على حركة حماس".
وأشارت إلى أنه تم القبض عليهم في منازلهما، إلى جانب العديد من أقاربهما المشتبه في مساعدتهما، لافتة إلى أن أحدهم كان قد قضى في السابق فترة سجن قصيرة في سجن إسرائيلي.
وقالت إنه تم اقتيادهما للتحقيق معهما من قبل جهاز الشاباك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
بينيت معلقا على اعتقال منفذي "عملية أرئيل": سنصل إلى أي إرهابي ونحاسبه
18:30 GMT
ومساء أمس الجمعة، قُتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة، قبل أن يفرا هاربين من المكان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.
وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала