https://arabic.sputniknews.com/20220430/عشرات-المستوطنين-يحاصرون-قرية-فلسطينية-خرج-منها-منفذو-عملية-أرئيل-1061769312.html

عشرات المستوطنين يحاصرون قرية فلسطينية خرج منها منفذو "عملية أرئيل"

عشرات المستوطنين يحاصرون قرية فلسطينية خرج منها منفذو "عملية أرئيل"

حاصر عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، قرية قراوة بني حسان شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي خرج منها منفذو هجوم مستوطنة أرئيل الذي أسفر الليلة... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T20:12+0000

2022-04-30T20:12+0000

2022-04-30T20:12+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

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وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن عشرات المستوطنين، أغلقوا مدخل القرية وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "ليستيقظ اليهود"، و"لا يجب احتواء الإرهاب".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال فلسطينيين اثنين، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.وأضاف أنه تم اعتقال الفلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان بلدة إحدى بلدات محافظة سلفيت شمالي الضفة.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن حارس الأمن القتيل يدعى فياتشيسلاف غوليف 23 عاما، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الفلسطينيين شابان في العشرينات من العمر يدعيان يحيى محمد مرعي ويوسف سميح عاصي.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عملية اعتقال منفذي الهجوم جاءت بعد 20 ساعة من مطاردتهما.وأضافت: "بعد مطاردة مكثفة استمرت 20 ساعة، ألقت قوات الأمن القبض على الإرهابيين الليلة (السبت) اللذين قتلا حارس أمن يبلغ من العمر 23 عاما عند مدخل مدينة أرئيل. واعتقل الاثنان دون مقاومة في قرية قراوة بني حسان وتم مصادرة أسلحتهما وهي بنادق طراز كارل غوستاف".وتابعت: "يظهر التفتيش الأولي الذي أجرته قوات الأمن أن الإرهابيين، صديقان في العشرينات من العمر، لم يتم إرسالهما من قبل أي منظمة إرهابية - لكن أحدهما محسوب على حركة حماس".وأشارت إلى أنه تم القبض عليهم في منازلهما، إلى جانب العديد من أقاربهما المشتبه في مساعدتهما، لافتة إلى أن أحدهم كان قد قضى في السابق فترة سجن قصيرة في سجن إسرائيلي.وقالت إنه تم اقتيادهما للتحقيق معهما من قبل جهاز الشاباك.ومساء أمس الجمعة، قُتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة، قبل أن يفرا هاربين من المكان.وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.

https://arabic.sputniknews.com/20220430/بينيت-معلقا-على-اعتقال-منفذي-عملية-أرئيل-سنصل-إلى-أي-إرهابي-ونحاسبه-1061766932.html

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