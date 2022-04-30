عشرات المستوطنين يحاصرون قرية فلسطينية خرج منها منفذو "عملية أرئيل"
© AFP 2022 / Menahem Kahanaالمستوطنون الإسرائيليون والمناصرين لإسرائيل يقفون في موقع استيطاني الذي أُنشئ حديثًا في إيفياتار، ينظرون إلى المتظاهرين الفلسطينيين الذين يضيئون بأشعة الليزر باللون الأخضر باتجاههم من قرية بيتا القريبة منهم، بالقرب من مدينة نابلس، في الضفة الغربية، 28 يونيو 2021
© AFP 2022 / Menahem Kahana
حاصر عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، قرية قراوة بني حسان شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي خرج منها منفذو هجوم مستوطنة أرئيل الذي أسفر الليلة الماضية عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.
وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن عشرات المستوطنين، أغلقوا مدخل القرية وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "ليستيقظ اليهود"، و"لا يجب احتواء الإرهاب".
עשרות יהודים תושבי השומרון חוסמים הערב את הכניסה לכפר קראוות בני חסן, ממנו יצאו המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בעיר אריאל בליל השבת האחרונה. המפגינים נושאים שלטי מחאה בהם נכתב בין השאר "לא להכלת הטרור" ויהודים להתעורר".— ערוץ 7 (@arutz7heb) April 30, 2022
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال فلسطينيين اثنين، قال إنهما نفذا عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل حارس أمن إسرائيلي.
وأضاف أنه تم اعتقال الفلسطينيين في بلدة قراوة بني حسان بلدة إحدى بلدات محافظة سلفيت شمالي الضفة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن حارس الأمن القتيل يدعى فياتشيسلاف غوليف 23 عاما، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الفلسطينيين شابان في العشرينات من العمر يدعيان يحيى محمد مرعي ويوسف سميح عاصي.
مصادر محلية: "يوسف ويحيى عاصي من قرية قراوة بني حسان اعتقلتهما قوات الاحتلال من منازلهما بدعوى تنفيذهما عملية إطلاق النار في مستوطنة أرئيل أمس". pic.twitter.com/OrkYQk9TDZ— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 30, 2022
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عملية اعتقال منفذي الهجوم جاءت بعد 20 ساعة من مطاردتهما.
وأضافت: "بعد مطاردة مكثفة استمرت 20 ساعة، ألقت قوات الأمن القبض على الإرهابيين الليلة (السبت) اللذين قتلا حارس أمن يبلغ من العمر 23 عاما عند مدخل مدينة أرئيل. واعتقل الاثنان دون مقاومة في قرية قراوة بني حسان وتم مصادرة أسلحتهما وهي بنادق طراز كارل غوستاف".
وتابعت: "يظهر التفتيش الأولي الذي أجرته قوات الأمن أن الإرهابيين، صديقان في العشرينات من العمر، لم يتم إرسالهما من قبل أي منظمة إرهابية - لكن أحدهما محسوب على حركة حماس".
وأشارت إلى أنه تم القبض عليهم في منازلهما، إلى جانب العديد من أقاربهما المشتبه في مساعدتهما، لافتة إلى أن أحدهم كان قد قضى في السابق فترة سجن قصيرة في سجن إسرائيلي.
وقالت إنه تم اقتيادهما للتحقيق معهما من قبل جهاز الشاباك.
ومساء أمس الجمعة، قُتل حارس أمن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة، في عملية إطلاق نار نفذها مسلحان يستقلان سيارة، قبل أن يفرا هاربين من المكان.
وخلال الأسابيع الأخيرة، نفذ مسلحون فلسطينيون، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية عمليات دهس وطعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين أسقطت قتلى وجرحى.
وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال واعتقالات في الضفة الغربية بما في ذلك في مدينة جنين.