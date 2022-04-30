https://arabic.sputniknews.com/20220430/غوارديولا-يعلق-على-فوز-صلاح-بجائزة-لاعب-العام-في-إنجلترا-فيديو-1061758208.html
غوارديولا يعلق على فوز صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا... فيديو
غوارديولا يعلق على فوز صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا... فيديو
علق بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على فوز المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا لهذا الموسم. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T11:45+0000
2022-04-30T11:45+0000
2022-04-30T11:45+0000
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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل مباراة السيتي ضد ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، التي ستجري اليوم السبت.وكانت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية، قد أعلنت، أمس الجمعة، فوز محمد صلاح بالجائزة بفضل أدائه وتألقه خلال الموسم الحالي، بعد تفوقه على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.وعن رأيه في خسارة لاعبه دي بروين لجائزة لاعب العام في إنجلترا أمام صلاح، أجاب غوارديولا "ألف مبروك لصلاح".وأضاف "لا أشعر بالإحباط لعدم فوز دي بروين. تم الإعلان عن الفائز لذا يجب تهنئة صلاح".وتابع: "كلوب (مدرب ليفربول) قال إن ليفربول لديهم أفضل حارس مرمى أساسي، وأفضل حارس بديل في العالم، وأفضل لاعب وسط، وقلب دفاع، ومهاجم، لذلك من الطبيعي فوزهم بكل الجوائز الفردية".ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بـ 80 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 5 جولات من ختام المسابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/رابطة-النقاد-والصحفيين-الإنجليزية-تمنح-محمد-صلاح-جائزة-أفضل-لاعب-في-عام-2022-1061732129.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, ليفربول
غوارديولا يعلق على فوز صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا... فيديو
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علق بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على فوز المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا لهذا الموسم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل مباراة السيتي ضد ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، التي ستجري اليوم السبت.
وكانت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية، قد أعلنت، أمس الجمعة، فوز محمد صلاح
بالجائزة بفضل أدائه وتألقه خلال الموسم الحالي، بعد تفوقه على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.
وعن رأيه في خسارة لاعبه دي بروين لجائزة لاعب العام في إنجلترا أمام صلاح، أجاب غوارديولا "ألف مبروك لصلاح".
وأضاف "لا أشعر بالإحباط لعدم فوز دي بروين. تم الإعلان عن الفائز لذا يجب تهنئة صلاح".
وتابع: "كلوب (مدرب ليفربول) قال إن ليفربول
لديهم أفضل حارس مرمى أساسي، وأفضل حارس بديل في العالم، وأفضل لاعب وسط، وقلب دفاع، ومهاجم، لذلك من الطبيعي فوزهم بكل الجوائز الفردية".
ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بـ 80 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 5 جولات من ختام المسابقة.