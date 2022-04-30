عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220430/غوارديولا-يعلق-على-فوز-صلاح-بجائزة-لاعب-العام-في-إنجلترا-فيديو-1061758208.html
غوارديولا يعلق على فوز صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا... فيديو
غوارديولا يعلق على فوز صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا... فيديو
علق بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على فوز المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا لهذا الموسم. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T11:45+0000
2022-04-30T11:45+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
ليفربول
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1061758148_0:228:2192:1461_1920x0_80_0_0_b7cd185cc7e0c641a6b797ee97544f95.jpg
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل مباراة السيتي ضد ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، التي ستجري اليوم السبت.وكانت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية، قد أعلنت، أمس الجمعة، فوز محمد صلاح بالجائزة بفضل أدائه وتألقه خلال الموسم الحالي، بعد تفوقه على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.وعن رأيه في خسارة لاعبه دي بروين لجائزة لاعب العام في إنجلترا أمام صلاح، أجاب غوارديولا "ألف مبروك لصلاح".وأضاف "لا أشعر بالإحباط لعدم فوز دي بروين. تم الإعلان عن الفائز لذا يجب تهنئة صلاح".وتابع: "كلوب (مدرب ليفربول) قال إن ليفربول لديهم أفضل حارس مرمى أساسي، وأفضل حارس بديل في العالم، وأفضل لاعب وسط، وقلب دفاع، ومهاجم، لذلك من الطبيعي فوزهم بكل الجوائز الفردية".ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بـ 80 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 5 جولات من ختام المسابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/رابطة-النقاد-والصحفيين-الإنجليزية-تمنح-محمد-صلاح-جائزة-أفضل-لاعب-في-عام-2022-1061732129.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1061758148_244:0:2192:1461_1920x0_80_0_0_bdecaa798b0f474bf304b65d390b6329.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, ليفربول

غوارديولا يعلق على فوز صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا... فيديو

11:45 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFبيب غوارديولا
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
تابعنا عبرTelegram
علق بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على فوز المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا لهذا الموسم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل مباراة السيتي ضد ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي، التي ستجري اليوم السبت.
وكانت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية، قد أعلنت، أمس الجمعة، فوز محمد صلاح بالجائزة بفضل أدائه وتألقه خلال الموسم الحالي، بعد تفوقه على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.
وعن رأيه في خسارة لاعبه دي بروين لجائزة لاعب العام في إنجلترا أمام صلاح، أجاب غوارديولا "ألف مبروك لصلاح".
وأضاف "لا أشعر بالإحباط لعدم فوز دي بروين. تم الإعلان عن الفائز لذا يجب تهنئة صلاح".
لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لعام 2022
أمس, 10:33 GMT
وتابع: "كلوب (مدرب ليفربول) قال إن ليفربول لديهم أفضل حارس مرمى أساسي، وأفضل حارس بديل في العالم، وأفضل لاعب وسط، وقلب دفاع، ومهاجم، لذلك من الطبيعي فوزهم بكل الجوائز الفردية".
ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بـ 80 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 5 جولات من ختام المسابقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала