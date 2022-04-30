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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/غوتيريش-يكشف-ما-دار-خلال-لقائه-بوتين-في-موسكو-1061757864.html
غوتيريش يكشف كواليس اجتماعه مع بوتين في موسكو
غوتيريش يكشف كواليس اجتماعه مع بوتين في موسكو
أجرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أعقاب لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T11:12+0000
2022-04-30T12:09+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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وصرح غوتيريش للشبكة الأمريكية بأن اللقاء مع الرئيس بوتين مفيد للغاية، حيث تسنى له إخبار بوتين مباشرة بما يقوله في واشنطن أو ما يعتزم طرحه في كييف.وزعم غوتيريش أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه "تنتهك وحدة الأراضي الأوكرانية"، على حد وصفه، داعيا إلى وقفها في أسرع وقت.وأعرب غوتيريش عن مخاوفه من أن تنتهك العملية العسكرية الروسية القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان فضلا عن احتمالية وقوع جرائم حرب، فكان لقائه ببوتين فرصة لتوضيح كل تلك المخاوف.وتناول اللقاء كذلك قضية اللاجئين الأوكرانيين وأولئك المحاصرون في مصنع الصلب في ماريوبول، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وتأمين الممرات الإنسانية.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع، لكنهما يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمده.وأضاف لافروف لوكالة أنباء شينخوا الصينية: "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/دونيتسك-الولايات-المتحدة-تشن-حربا-مع-العالم-بأسره-وتزود-أوكرانيا-بالسلاح-1061742901.html
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أخبار العالم الآن

غوتيريش يكشف كواليس اجتماعه مع بوتين في موسكو

11:12 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 12:09 GMT 30.04.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أجرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أعقاب لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو.
وصرح غوتيريش للشبكة الأمريكية بأن اللقاء مع الرئيس بوتين مفيد للغاية، حيث تسنى له إخبار بوتين مباشرة بما يقوله في واشنطن أو ما يعتزم طرحه في كييف.
وزعم غوتيريش أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه "تنتهك وحدة الأراضي الأوكرانية"، على حد وصفه، داعيا إلى وقفها في أسرع وقت.
وأعرب غوتيريش عن مخاوفه من أن تنتهك العملية العسكرية الروسية القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان فضلا عن احتمالية وقوع جرائم حرب، فكان لقائه ببوتين فرصة لتوضيح كل تلك المخاوف.
ادوارد باسورين، نائب قائد قوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
دونيتسك: الولايات المتحدة تشن حربا مع العالم بأسره وتزود أوكرانيا بالسلاح
أمس, 15:49 GMT
وتناول اللقاء كذلك قضية اللاجئين الأوكرانيين وأولئك المحاصرون في مصنع الصلب في ماريوبول، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا وتأمين الممرات الإنسانية.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع، لكنهما يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمده.
وأضاف لافروف لوكالة أنباء شينخوا الصينية: "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:45 GMT
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