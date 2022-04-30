https://arabic.sputniknews.com/20220430/فوربس-الاقتصاد-الأمريكي-ينكمش-بأكثر-من-1-1061756628.html

"فوربس": الاقتصاد الأمريكي ينكمش بأكثر من 1%

"فوربس": الاقتصاد الأمريكي ينكمش بأكثر من 1%

انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4% في الربع الأخير، في أسوأ أداء منذ "ركود كوفيد"، بحسب تقدير إجمالي الناتج المحلي الجديد. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T10:24+0000

2022-04-30T10:24+0000

2022-04-30T10:24+0000

اقتصاد

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قالت الحكومة الأمريكية يوم الخميس 28 أبريل/ نيسان، إن الاقتصاد سجل في الربع الأخير أسوأ عرض سنوي له منذ الركود الناجم عن الوباء في عام 2020، وألقت باللوم على انخفاض غير متوقع في النشاط الاقتصادي بسبب متحور أميكرون وانخفاض المساعدة الحكومية.وبحسب ما أشار موقع "فوربس" فإنه على الرغم من توقعات الاقتصاديين الداعية إلى نمو بنسبة 1% ، إلا أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الأول من عام 2022 وهو أول انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2020، وفقا لتقديرات مكتب التحليل الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء.ففي الربع الأول، أدت الموجة القياسية من حالات "كوفيد-19" التي حفزها متحور أوميكرون إلى استمرار القيود وتعطيل الأعمال، في حين أن برامج المساعدة الحكومية بما في ذلك القروض القابلة للإعفاء للشركات والمزايا الاجتماعية للأسر انتهت أو تضاءلت، ما منع النمو بشكل أكبر، بحسب بيان الحكومة.وقالت الحكومة إن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع 2.7 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو أسرع معدل له منذ الربع الثاني من 2021 ، بينما قفزت استثمارات الأعمال 7.3 في المئة.هذا وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن التضخم في مارس/آذار الماضي ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بمارس 2021، وهي أعلى زيادة سنوية في الأربعين عاما الماضية.وبحسب بيانات البنك المركزي ووزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت تكاليف الطاقة في الربع الأول من 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث زادت بنسبة 33.9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.2% خلال نفس الفترة.

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اقتصاد