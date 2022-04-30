https://arabic.sputniknews.com/20220430/فيديو-متداول-في-مصر-يكشف-عن-صنع-لحم-الحواوشي-من-ورق-مقوى-1061753058.html
فيديو متداول في مصر يكشف عن صنع "لحم" الحواوشي من ورق مقوى
فيديو متداول في مصر يكشف عن صنع "لحم" الحواوشي من ورق مقوى
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا مقطع فيديو يكشف عن مفاجأة صادمة، حيث يدعي أن لحم الحواوشي يمكن صناعته من الورق المقوى المستخدم لنقل البيض. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T06:41+0000
2022-04-30T06:41+0000
2022-04-30T06:41+0000
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وأثار "يوتيوبر" مصري عبر حسابه الجدل، من خلال مقطع كشف عن طريقة تستخدمها بعض المطاعم، لصناعة "الحواوشي" من كراتين البيض الورقية، مع تزويدها بالخلطة والنكهات الخاصة لإكسابها طعم اللحم الحقيقي، مع بيعها بسعر زهيد.وأضاف ناشر الفيديو أن عددا من أفخم محلات الحواوشي في مصر، تنتج 500 إلى ألف رغيف من هذه الخلطة الخطيرة وتبيعها لعملائها، داعيا السلطات المصرية المعنية إلى سرعة التحرك.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فيديو متداول في مصر يكشف عن صنع "لحم" الحواوشي من ورق مقوى
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا مقطع فيديو يكشف عن مفاجأة صادمة، حيث يدعي أن لحم الحواوشي يمكن صناعته من الورق المقوى المستخدم لنقل البيض.
وأثار "يوتيوبر" مصري عبر حسابه الجدل، من خلال مقطع كشف عن طريقة تستخدمها بعض المطاعم، لصناعة "الحواوشي" من كراتين البيض الورقية، مع تزويدها بالخلطة والنكهات الخاصة لإكسابها طعم اللحم الحقيقي، مع بيعها بسعر زهيد.
وأضاف ناشر الفيديو أن عددا من أفخم محلات الحواوشي في مصر، تنتج 500 إلى ألف رغيف من هذه الخلطة الخطيرة وتبيعها لعملائها، داعيا السلطات المصرية المعنية إلى سرعة التحرك.