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https://arabic.sputniknews.com/20220430/فيديو-متداول-في-مصر-يكشف-عن-صنع-لحم-الحواوشي-من-ورق-مقوى-1061753058.html
فيديو متداول في مصر يكشف عن صنع "لحم" الحواوشي من ورق مقوى
فيديو متداول في مصر يكشف عن صنع "لحم" الحواوشي من ورق مقوى
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا مقطع فيديو يكشف عن مفاجأة صادمة، حيث يدعي أن لحم الحواوشي يمكن صناعته من الورق المقوى المستخدم لنقل البيض. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T06:41+0000
2022-04-30T06:41+0000
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وأثار "يوتيوبر" مصري عبر حسابه الجدل، من خلال مقطع كشف عن طريقة تستخدمها بعض المطاعم، لصناعة "الحواوشي" من كراتين البيض الورقية، مع تزويدها بالخلطة والنكهات الخاصة لإكسابها طعم اللحم الحقيقي، مع بيعها بسعر زهيد.وأضاف ناشر الفيديو أن عددا من أفخم محلات الحواوشي في مصر، تنتج 500 إلى ألف رغيف من هذه الخلطة الخطيرة وتبيعها لعملائها، داعيا السلطات المصرية المعنية إلى سرعة التحرك.
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فيديو متداول في مصر يكشف عن صنع "لحم" الحواوشي من ورق مقوى

06:41 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / ALI BURAFIقطعة من لحم خروف مشوية
قطعة من لحم خروف مشوية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / ALI BURAFI
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا مقطع فيديو يكشف عن مفاجأة صادمة، حيث يدعي أن لحم الحواوشي يمكن صناعته من الورق المقوى المستخدم لنقل البيض.
وأثار "يوتيوبر" مصري عبر حسابه الجدل، من خلال مقطع كشف عن طريقة تستخدمها بعض المطاعم، لصناعة "الحواوشي" من كراتين البيض الورقية، مع تزويدها بالخلطة والنكهات الخاصة لإكسابها طعم اللحم الحقيقي، مع بيعها بسعر زهيد.
وأضاف ناشر الفيديو أن عددا من أفخم محلات الحواوشي في مصر، تنتج 500 إلى ألف رغيف من هذه الخلطة الخطيرة وتبيعها لعملائها، داعيا السلطات المصرية المعنية إلى سرعة التحرك.
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