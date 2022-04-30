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https://arabic.sputniknews.com/20220430/قائد-بحرية-الحرس-الثوري-حدودنا-في-أفضل-حال-وسنوجه-ردا-قاسيا-ضد-أي-تهديد-لمصالحنا-1061767575.html
قائد بحرية الحرس الثوري: حدودنا في أفضل حال وسنوجه ردا قاسيا ضد أي تهديد لمصالحنا
قائد بحرية الحرس الثوري: حدودنا في أفضل حال وسنوجه ردا قاسيا ضد أي تهديد لمصالحنا
قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي تنكسيري، إن بلاده لا تسمح بالتطاول على المصالح الوطنية إطلاقا، مشددا على أن الحدود البحرية الإيرانية "في أفضل... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T18:56+0000
2022-04-30T18:56+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وأكد تنكسيري، اليوم السبت، خلال استعراضه آخر المستجدات المتعلقة بالحدود البحرية لإيران أنها "تتمتع بأحسن الظروف".وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "بحرية الحرس الثوري لديها استشراف أمني تام على صعيد الخليج الفارسي ومضيق هرمز والشواطئ الجنوبية والشمالية للبلاد، وهي قادرة على رصد تحركات الأعداء كافة".وأضاف: "لو شعرنا بوجود أي تهديد ضد مصالح نظامنا المقدس ومواردنا الوطنية، سنوجّه رداً قاسياً على هذه التحركات وبما يلقي الندم في قلوب الأعداء".
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

قائد بحرية الحرس الثوري: حدودنا في أفضل حال وسنوجه ردا قاسيا ضد أي تهديد لمصالحنا

18:56 GMT 30.04.2022
© AP Photo / Vahid Salemiالحرس الثوري الإيراني - إيران 2 يوليو/ تموز 2012
الحرس الثوري الإيراني - إيران 2 يوليو/ تموز 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري العميد علي تنكسيري، إن بلاده لا تسمح بالتطاول على المصالح الوطنية إطلاقا، مشددا على أن الحدود البحرية الإيرانية "في أفضل حال".
وأكد تنكسيري، اليوم السبت، خلال استعراضه آخر المستجدات المتعلقة بالحدود البحرية لإيران أنها "تتمتع بأحسن الظروف".
وأوضح القائد العسكري الإيراني أن "بحرية الحرس الثوري لديها استشراف أمني تام على صعيد الخليج الفارسي ومضيق هرمز والشواطئ الجنوبية والشمالية للبلاد، وهي قادرة على رصد تحركات الأعداء كافة".
وأضاف: "لو شعرنا بوجود أي تهديد ضد مصالح نظامنا المقدس ومواردنا الوطنية، سنوجّه رداً قاسياً على هذه التحركات وبما يلقي الندم في قلوب الأعداء".
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