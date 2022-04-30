https://arabic.sputniknews.com/20220430/قاليباف-الكیان-الصهيوني-بات-عاجزا-أمام-مقاومة-الشعب-الفلسطيني-1061770406.html

قاليباف: الكیان الصهيوني بات عاجزا أمام مقاومة الشعب الفلسطيني

قاليباف: الكیان الصهيوني بات عاجزا أمام مقاومة الشعب الفلسطيني

قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، إن الكیان الصهيوني بات عاجزا أمام مقاومة الشعب الفلسطيني. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T21:24+0000

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وأكد قاليباف أن الأمة الإسلامية لن تتاجر بهدفها والممثل في تحرير القدس، موضحا أن المقاومة النموذجية للشعب الفلسطيني جعلت إسرائيل عاجزة أمام هذه المعارضة الشعبية الواسعة.ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن محمد باقر قالیباف، وذلك في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، أن المسيرات الحاشدة في أنحاء إيران خلال يوم "القدس العالمي" تشير إلى عزم الشعب الإيراني لدعم تطلعات الشعب الفلسطيني من أجل تحرير القدس.وشدد محمد باقر قاليباف على أن المقاومة النموذجية للشعب الفلسطيني جعلت إسرائيل عاجزة أمام هذه المعارضة الشعبية الواسعة، كما نجحت المقاومة في إحباط كل محاولات نظام الهيمنة للتطبيع مع إسرائيل.وأشار قاليباف إلى أن الأمة الإسلامية لن تتاجر بهدفها وهو تحرير القدس، لافتا إلى أن الأمة الإسلامية ستحقق هذا الهدف.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/السفير-الإيراني-لدى-سوريا-يوم-القدس-هو-يوم-الدبلوماسية-العامة-للدفاع-عن-حقوق-الشعب-الفلسطيني-1061738560.html

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