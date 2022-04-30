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كيف تتجنب سرطان الجلد أثناء حمام الشمس
كيف تتجنب سرطان الجلد أثناء حمام الشمس
مع المزيد والمزيد من الأيام المشمسة، تعد عطلة نهاية الأسبوع في مايو/أيار فرصة رائعة لفتح موسم التسمير لمنح البشرة التي أصبحت شاحبة خلال الشتاء ظلًا أكثر... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T19:21+0000
2022-04-30T19:21+0000
مجتمع
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غيورغي سابيفو، وخلال مقابلة مع "سبوتنيك"، شرح القواعد التي يجب اتباعها حتى لا تضر شمس مايو بالصحة. وقال: "التوصيات الطبية للتسمير هي دائمًا مقيدة".وأوصى باتباع عدة طرق لتجنب الحروق وسرطانت الجلد، وقال: "ابق بعيدًا عن الشمس بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، واستخدم ملابس واقية من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدم واقي للشمس عدة مرات مرات في اليوم".وأشار الطبيب إلى أنه في الطقس الغائم، يمكن أيضًا أن يصاب الشخص بالحرق.وقال: بالنسبة لخطر الإصابة بسرطان الجلد ، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بحروق الشمس الشديدة في مرحلة الطفولة معرضون للخطر أكثر من غيرهم.
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مجتمع

كيف تتجنب سرطان الجلد أثناء حمام الشمس

19:21 GMT 30.04.2022
CC0 / Pixabay / حمام الشمس
حمام الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
CC0 / Pixabay /
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مع المزيد والمزيد من الأيام المشمسة، تعد عطلة نهاية الأسبوع في مايو/أيار فرصة رائعة لفتح موسم التسمير لمنح البشرة التي أصبحت شاحبة خلال الشتاء ظلًا أكثر جمالًا. ومع ذلك، فإن حمامات الشمس دائمًا ما تكون خطيرة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد
غيورغي سابيفو، وخلال مقابلة مع "سبوتنيك"، شرح القواعد التي يجب اتباعها حتى لا تضر شمس مايو بالصحة. وقال: "التوصيات الطبية للتسمير هي دائمًا مقيدة".
وأوصى باتباع عدة طرق لتجنب الحروق وسرطانت الجلد، وقال: "ابق بعيدًا عن الشمس بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، واستخدم ملابس واقية من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدم واقي للشمس عدة مرات مرات في اليوم".
وأشار الطبيب إلى أنه في الطقس الغائم، يمكن أيضًا أن يصاب الشخص بالحرق.
وقال: بالنسبة لخطر الإصابة بسرطان الجلد ، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بحروق الشمس الشديدة في مرحلة الطفولة معرضون للخطر أكثر من غيرهم.
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