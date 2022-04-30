https://arabic.sputniknews.com/20220430/لافروف-القوات-الأوكرانية-تزرع-الألغام-بمياهها-الإقليمية-وتمنع-مرور-السفن-الأجنبية-1061751461.html
لافروف: القوات الأوكرانية تزرع الألغام بمياهها الإقليمية وتمنع مرور السفن الأجنبية
لافروف: القوات الأوكرانية تزرع الألغام بمياهها الإقليمية وتمنع مرور السفن الأجنبية
لافروف أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أوكرانيا تواصل منع مرور السفن الأجنبية، وتزرع وحداتها البحرية ألغام على الساحل وفي مياه الموانئ والمياه... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T02:12+0000
2022-04-30T02:12+0000
2022-04-30T02:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال في تصريحات لوكالة شينخوا الصينية، إن "روسيا تتخذ إجراءات لضمان الملاحة المدنية في مياه البحر الأسود وبحر آزوف. كل يوم يتم فتح ممر إنساني، وهو ممر آمن لحركة السفن".وأضاف: "ولكن الجانب الأوكراني مستمر في منع السفن الأجنبية.. وعلاوة على ذلك، قامت وحدات من البحرية الأوكرانية بزرع ألغام على الساحل وفي مياه الموانئ والمياه الإقليمية ما يهدد السلامة البحرية".وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/لافروف-أمريكا-وحلف-الناتو-يعيقان-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية--1061751113.html
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أخبار أوكرانيا
لافروف: القوات الأوكرانية تزرع الألغام بمياهها الإقليمية وتمنع مرور السفن الأجنبية
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لافروف أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أوكرانيا تواصل منع مرور السفن الأجنبية، وتزرع وحداتها البحرية ألغام على الساحل وفي مياه الموانئ والمياه الإقليمية، ما يشكل تهديد للسلامة البحرية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال في تصريحات لوكالة شينخوا الصينية، إن "روسيا تتخذ إجراءات لضمان الملاحة المدنية في مياه البحر الأسود وبحر آزوف. كل يوم يتم فتح ممر إنساني، وهو ممر آمن لحركة السفن".
وأضاف: "ولكن الجانب الأوكراني مستمر في منع السفن الأجنبية.. وعلاوة على ذلك، قامت وحدات من البحرية الأوكرانية بزرع ألغام على الساحل وفي مياه الموانئ والمياه الإقليمية ما يهدد السلامة البحرية".
وتواصل روسيا، منذ نحو شهرين، عمليتها العسكرية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذا البلد، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الحالي، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بدء المرحلة التالية من العملية الخاصة.