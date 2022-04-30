https://arabic.sputniknews.com/20220430/لجنة-العفو-الرئاسي-عن-المحبوسين-في-مصر-تعلن-إعداد-قائمة-جديدة-بمناسبة-عيد-الفطر-1061768821.html
لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين في مصر تعلن إعداد قائمة جديدة بمناسبة عيد الفطر
لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين في مصر تعلن إعداد قائمة جديدة بمناسبة عيد الفطر
أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين في مصر، والتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيلها عقب إفطار الأسرة المصرية، الثلاثاء الماضي، إعداد قائمة... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T19:38+0000
2022-04-30T19:38+0000
2022-04-30T19:38+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، اليوم لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بأكثر من طريقة.وبحسب ما نقله موقع "مصراوي" يكون تلقي طلبات العفور الرئاسي إما عن طريق "استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)، أو عن طريق البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ".ولفت الموقع إلى أن اللجنة أعدت قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر، مشيرا إلى أن استكمال اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.وأكد إلى أن اللجنة ستعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.
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مصر, أخبار مصر الآن
لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين في مصر تعلن إعداد قائمة جديدة بمناسبة عيد الفطر
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أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين في مصر، والتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيلها عقب إفطار الأسرة المصرية، الثلاثاء الماضي، إعداد قائمة جديدة استعدادا للإفراج عنهم بمناسبة عيد الفطر.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، اليوم لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بأكثر من طريقة.
وبحسب ما نقله موقع "مصراوي
" يكون تلقي طلبات العفور الرئاسي إما عن طريق "استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)، أو عن طريق البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ".
وكذلك يمكن تقديم طلبات العفو عن طريق "لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أو تقديمها مباشرة إلى أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
ولفت الموقع إلى أن اللجنة أعدت قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر، مشيرا إلى أن استكمال اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.
وأكد إلى أن اللجنة ستعقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.