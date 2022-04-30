https://arabic.sputniknews.com/20220430/ما-بين-الحرس-الثوري-والخوف-من-إفساد-الاتفاق-أمريكا-تترك-باب-المفاوضات-مع-إيران-مفتوحا-1061757315.html

ما بين الحرس الثوري والخوف من إفساد الاتفاق.. أمريكا تترك باب المفاوضات مع إيران مفتوحا

ما بين الحرس الثوري والخوف من إفساد الاتفاق.. أمريكا تترك باب المفاوضات مع إيران مفتوحا

توقفت المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعلقة بالإتفاق النووي قبل 6 أسابيع دون وجود إشارات في الأفق تلمح إلى إمكانية العودة لها. 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T10:57+0000

2022-04-30T10:57+0000

2022-04-30T10:57+0000

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب ما نشر موقع "axios"، فإن الإدارة الأمريكية لم تغلق الباب أمام عودة محتملة للاتفاق النووي الإيراني، على الرغم من الجمود المستمر منذ أسابيع في المحادثات.في الوقت الذي رفض فيه مسؤولون من الإدارة الأمريكية القيام بهذه الخطوة من جانب واحد، دون الحصول على ضمانات من قبل الجانب الإيراني لتخفيض التوتر في المنطقة.وقال وزير الخارجية توني بلينكين، خلال جلسة استماع في الكونغرس يوم الثلاثاء، إنه لا يزال من الممكن التوصل إلى تفاهم حول الحرس الثوري الإيراني ما يمهد الطريق لاتفاق نووي. وأضاف بلينكين إن إدارة بايدن يمكن أن ترفع التصنيف الإرهابي من الحرس الثوري الإيراني إذا اتخذت إيران الخطوات اللازمة لتبرير ذلك. وقال بلينكين "إيران تعرف ما يجب أن تفعله"، وقد طالبت الولايات المتحدة في السابق طهران بالتزام علني بخفض التصعيد في المنطقة.يذكر أن إدارة بايدن كانت قد أعلنت في وقت سابق أن المحادثات لن تكون مفتوحة وقدمت عدة مواعيد نهائية غير رسمية للاتفاق، والتي انقضت جميعها.هذا واتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن التوقف في المحادثات سلبي.من جهته قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، إن الأمريكيين اعترفوا رسميا بهزيمتهم أمام بلاده.وأكد رئيسي أن الأمريكيين الذين أرادوا ممارسة أقسى الضغوطات على بلاده، من خلال خرقهم للاتفاق النووي، يعترفون رسميا بهزيمتهم المدوية في ممارسة سياسة الضغوط القصوى، في هذه الآونة.

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الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية