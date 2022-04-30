https://arabic.sputniknews.com/20220430/ما-هي-الطريقة-الصحيحة-لأكل-التفاح؟-1061760703.html
ما هي الطريقة الصحيحة لأكل التفاح؟
ما هي الطريقة الصحيحة لأكل التفاح؟
يحتوي التفاح على مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك دور مهم في تقليل الالتهابات. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:31+0000
2022-04-30T13:31+0000
2022-04-30T13:31+0000
مجتمع
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يلاحظ الخبراء، وفقا لموقع "إنوسمي" أن التفاح غني بالمواد الكيميائية النباتية، مثل الفلافونويد، التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 والسرطان.كما تحتوي هذه الفاكهة على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العظام وفيتامينات المجموعات B و C و E و K والنحاس والبوتاسيوم. وتظهر بعض الأبحاث أن التفاح يساعد في حماية الدماغ من الشيخوخة ومرض الزهايمر.تتضمن الإرشادات الغذائية للمقيمين في الولايات المتحدة شرطًا لتناول وجبتين من الفاكهة يوميًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا.ينصح الخبراء باستخدام التفاح لتعظيم الفوائد، يجب تناول التفاح مع القشرة التي تحتوي على أكثر من نصف الألياف المساعدة على خفض مستويات الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بخبز فطائر التفاح واستخدامها كوجبة خفيفة مع المكسرات، أو إضافتها إلى السلطة أو اللحم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
ما هي الطريقة الصحيحة لأكل التفاح؟
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يحتوي التفاح على مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك دور مهم في تقليل الالتهابات.
يلاحظ الخبراء
، وفقا لموقع "إنوسمي" أن التفاح غني بالمواد الكيميائية النباتية، مثل الفلافونويد، التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 والسرطان.
كما تحتوي هذه الفاكهة على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العظام وفيتامينات المجموعات B و C و E و K والنحاس والبوتاسيوم. وتظهر بعض الأبحاث أن التفاح يساعد في حماية الدماغ من الشيخوخة ومرض الزهايمر.
تتضمن الإرشادات الغذائية للمقيمين في الولايات المتحدة شرطًا لتناول وجبتين من الفاكهة يوميًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا.
ينصح الخبراء باستخدام التفاح لتعظيم الفوائد، يجب تناول التفاح مع القشرة التي تحتوي على أكثر من نصف الألياف المساعدة على خفض مستويات الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بخبز فطائر التفاح واستخدامها كوجبة خفيفة مع المكسرات، أو إضافتها إلى السلطة أو اللحم.