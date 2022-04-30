https://arabic.sputniknews.com/20220430/مدينة-أوكرانية-تستعد-لدفع-المعاشات-التقاعدية-والرواتب-بالروبل-1061759167.html
مدينة أوكرانية تستعد لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل
مدينة أوكرانية تستعد لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل
أبلغ عمدة مدينة بيرديانسك الواقعة في منطقة زابوروجيا في أوكرانيا، ألكسندر سولينكو، الصحفيين الروس والأجانب أن المدينة تستعد للانتقال إلى دفع المعاشات التقاعدية... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T12:14+0000
2022-04-30T12:14+0000
2022-04-30T12:14+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664427_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_9ea57f1c0cd2428cdb290a69af444ba2.jpg
وقال سولينكو: "نخطط لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل، في الوقت الحالي لا تزال الهريفنيا متداولة في معظمها. لكننا تواصلنا مع الشركات التجارية ورجال الأعمال، وقد استجابوا".وأكد أنه سيتم دفع المعاشات التقاعدية من ميزانية المدينة، والتي تتكون من قانون الضرائب المبسط الذي تم إنشاؤه.وأضاف: "نحن نعمل الآن مع رجال الأعمال، ونعرض عليهم جميعًا الحصول على ترخيص، والعمل، ودفع الضرائب لميزانية المدينة، والتي سيتم من خلالها دفع المعاشات التقاعدية، من بين أمور أخرى. أما بالنسبة للإعانات، فسوف نلجأ إلى روسيا للحصول على المساعدة في التمويل، لأن ميزانية المدينة في الوقت الحالي لا يمكنها توفير جميع المدفوعات".وقال إن معظم المتاجر والأسواق قد استأنفت العمل بالفعل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059664427_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_0de84af231e6813e5b193a484b621a8e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مدينة أوكرانية تستعد لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل
تابعنا عبر
أبلغ عمدة مدينة بيرديانسك الواقعة في منطقة زابوروجيا في أوكرانيا، ألكسندر سولينكو، الصحفيين الروس والأجانب أن المدينة تستعد للانتقال إلى دفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل الروسي.
وقال سولينكو: "نخطط لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل، في الوقت الحالي لا تزال الهريفنيا متداولة في معظمها. لكننا تواصلنا مع الشركات التجارية ورجال الأعمال، وقد استجابوا".
وأكد أنه سيتم دفع المعاشات التقاعدية من ميزانية المدينة، والتي تتكون من قانون الضرائب المبسط الذي تم إنشاؤه.
وأضاف: "نحن نعمل الآن مع رجال الأعمال، ونعرض عليهم جميعًا الحصول على ترخيص، والعمل، ودفع الضرائب لميزانية المدينة، والتي سيتم من خلالها دفع المعاشات التقاعدية، من بين أمور أخرى. أما بالنسبة للإعانات، فسوف نلجأ إلى روسيا للحصول على المساعدة في التمويل، لأن ميزانية المدينة في الوقت الحالي لا يمكنها توفير جميع المدفوعات".
وقال إن معظم المتاجر والأسواق قد استأنفت العمل بالفعل.