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مدينة أوكرانية تستعد لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل
مدينة أوكرانية تستعد لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل
أبلغ عمدة مدينة بيرديانسك الواقعة في منطقة زابوروجيا في أوكرانيا، ألكسندر سولينكو، الصحفيين الروس والأجانب أن المدينة تستعد للانتقال إلى دفع المعاشات التقاعدية... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T12:14+0000
2022-04-30T12:14+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال سولينكو: "نخطط لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل، في الوقت الحالي لا تزال الهريفنيا متداولة في معظمها. لكننا تواصلنا مع الشركات التجارية ورجال الأعمال، وقد استجابوا".وأكد أنه سيتم دفع المعاشات التقاعدية من ميزانية المدينة، والتي تتكون من قانون الضرائب المبسط الذي تم إنشاؤه.وأضاف: "نحن نعمل الآن مع رجال الأعمال، ونعرض عليهم جميعًا الحصول على ترخيص، والعمل، ودفع الضرائب لميزانية المدينة، والتي سيتم من خلالها دفع المعاشات التقاعدية، من بين أمور أخرى. أما بالنسبة للإعانات، فسوف نلجأ إلى روسيا للحصول على المساعدة في التمويل، لأن ميزانية المدينة في الوقت الحالي لا يمكنها توفير جميع المدفوعات".وقال إن معظم المتاجر والأسواق قد استأنفت العمل بالفعل.
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أخبار أوكرانيا

مدينة أوكرانية تستعد لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل

12:14 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الذهاب إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أبلغ عمدة مدينة بيرديانسك الواقعة في منطقة زابوروجيا في أوكرانيا، ألكسندر سولينكو، الصحفيين الروس والأجانب أن المدينة تستعد للانتقال إلى دفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل الروسي.
وقال سولينكو: "نخطط لدفع المعاشات التقاعدية والرواتب بالروبل، في الوقت الحالي لا تزال الهريفنيا متداولة في معظمها. لكننا تواصلنا مع الشركات التجارية ورجال الأعمال، وقد استجابوا".
وأكد أنه سيتم دفع المعاشات التقاعدية من ميزانية المدينة، والتي تتكون من قانون الضرائب المبسط الذي تم إنشاؤه.
وأضاف: "نحن نعمل الآن مع رجال الأعمال، ونعرض عليهم جميعًا الحصول على ترخيص، والعمل، ودفع الضرائب لميزانية المدينة، والتي سيتم من خلالها دفع المعاشات التقاعدية، من بين أمور أخرى. أما بالنسبة للإعانات، فسوف نلجأ إلى روسيا للحصول على المساعدة في التمويل، لأن ميزانية المدينة في الوقت الحالي لا يمكنها توفير جميع المدفوعات".
وقال إن معظم المتاجر والأسواق قد استأنفت العمل بالفعل.
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