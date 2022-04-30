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https://arabic.sputniknews.com/20220430/مركبة-سوفيتية-تابعة-للقوات-الأوكرانية-تتعرض-لأضرار-كبيرة-فيديو-1061761111.html
مركبة سوفيتية تابعة للقوات الأوكرانية تتعرض لأضرار كبيرة... فيديو
مركبة سوفيتية تابعة للقوات الأوكرانية تتعرض لأضرار كبيرة... فيديو
تعرضت المركبة السوفيتية القديمة ZIL-131 التي تعمل جميع التضاريس، والتابعة لإحدى الوحدات الأوكرانية، لأضرار، وسارع طاقمها للتراجع من خط المواجهة. ظهر شريط فيديو... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:45+0000
2022-04-30T13:45+0000
أخبار أوكرانيا
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يمكن ملاحظة أن المحور الأمامي الخاص قد تضرر، ولا يوجد زجاج أمامي. يمكن ملاحظة ثقوب بسبب الرصاص في المقصورة المعدنية لطاقم المدفع الأوتوماتيكي المضاد للطائرات ZU-23-2 المثبت في البدن 23 ملم.لا تتوفر بعد البيانات الدقيقة حول المكان الذي تلقت فيه هذه العينة من المركبات مثل هذه الأضرار. ربما كانت هناك خسائر بين الجنود الذين يشغلون المدفع.
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أخبار أوكرانيا

مركبة سوفيتية تابعة للقوات الأوكرانية تتعرض لأضرار كبيرة... فيديو

13:45 GMT 30.04.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko  / الذهاب إلى بنك الصورمركز مدينة ماريوبول، 28 أبريل 2022
مركز مدينة ماريوبول، 28 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تعرضت المركبة السوفيتية القديمة ZIL-131 التي تعمل جميع التضاريس، والتابعة لإحدى الوحدات الأوكرانية، لأضرار، وسارع طاقمها للتراجع من خط المواجهة. ظهر شريط فيديو لشاحنة بالكاد تسير على عجلات على شبكة الإنترنت.
يمكن ملاحظة أن المحور الأمامي الخاص قد تضرر، ولا يوجد زجاج أمامي. يمكن ملاحظة ثقوب بسبب الرصاص في المقصورة المعدنية لطاقم المدفع الأوتوماتيكي المضاد للطائرات ZU-23-2 المثبت في البدن 23 ملم.
لا تتوفر بعد البيانات الدقيقة حول المكان الذي تلقت فيه هذه العينة من المركبات مثل هذه الأضرار. ربما كانت هناك خسائر بين الجنود الذين يشغلون المدفع.
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Журналисты осматривают брошенные позиции ВСУ в районе села Широкино в ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:45 GMT
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