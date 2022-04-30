https://arabic.sputniknews.com/20220430/مركبة-سوفيتية-تابعة-للقوات-الأوكرانية-تتعرض-لأضرار-كبيرة-فيديو-1061761111.html
مركبة سوفيتية تابعة للقوات الأوكرانية تتعرض لأضرار كبيرة... فيديو
مركبة سوفيتية تابعة للقوات الأوكرانية تتعرض لأضرار كبيرة... فيديو
تعرضت المركبة السوفيتية القديمة ZIL-131 التي تعمل جميع التضاريس، والتابعة لإحدى الوحدات الأوكرانية، لأضرار، وسارع طاقمها للتراجع من خط المواجهة. ظهر شريط فيديو... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:45+0000
2022-04-30T13:45+0000
2022-04-30T13:45+0000
أخبار أوكرانيا
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يمكن ملاحظة أن المحور الأمامي الخاص قد تضرر، ولا يوجد زجاج أمامي. يمكن ملاحظة ثقوب بسبب الرصاص في المقصورة المعدنية لطاقم المدفع الأوتوماتيكي المضاد للطائرات ZU-23-2 المثبت في البدن 23 ملم.لا تتوفر بعد البيانات الدقيقة حول المكان الذي تلقت فيه هذه العينة من المركبات مثل هذه الأضرار. ربما كانت هناك خسائر بين الجنود الذين يشغلون المدفع.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مركبة سوفيتية تابعة للقوات الأوكرانية تتعرض لأضرار كبيرة... فيديو
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تعرضت المركبة السوفيتية القديمة ZIL-131 التي تعمل جميع التضاريس، والتابعة لإحدى الوحدات الأوكرانية، لأضرار، وسارع طاقمها للتراجع من خط المواجهة. ظهر شريط فيديو لشاحنة بالكاد تسير على عجلات على شبكة الإنترنت.
يمكن ملاحظة أن المحور الأمامي الخاص قد تضرر، ولا يوجد زجاج أمامي. يمكن ملاحظة ثقوب بسبب الرصاص في المقصورة المعدنية لطاقم المدفع الأوتوماتيكي المضاد للطائرات ZU-23-2 المثبت في البدن 23 ملم.
لا تتوفر بعد البيانات الدقيقة حول المكان الذي تلقت فيه هذه العينة من المركبات مثل هذه الأضرار. ربما كانت هناك خسائر بين الجنود الذين يشغلون المدفع.