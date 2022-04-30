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ملك السعودية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر
ملك السعودية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T19:03+0000
2022-04-30T19:03+0000
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بحسب وكالة الأنباء السعودية "بادل خادم الحرمين الشريفين، سمو أمير دولة قطر التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار".أعلن الديوان الملكي نقلا عن المحكمة العليا أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.وكانت المحكمة العليا دعت أمس الأول (الخميس) "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان"، على ما نقلت وكالة "واس" الرسمية.ودعت المحكمة من يرى الهلال سواء بالمناظير أو العين المجردة إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم

ملك السعودية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر

19:03 GMT 30.04.2022
© AP Photo / Fethi Belaidحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس
حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Fethi Belaid
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تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر.
بحسب وكالة الأنباء السعودية "بادل خادم الحرمين الشريفين، سمو أمير دولة قطر التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار".
أعلن الديوان الملكي نقلا عن المحكمة العليا أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.
وكانت المحكمة العليا دعت أمس الأول (الخميس) "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان"، على ما نقلت وكالة "واس" الرسمية.
ودعت المحكمة من يرى الهلال سواء بالمناظير أو العين المجردة إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته.
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