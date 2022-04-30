ملك السعودية يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر
© AP Photo / Fethi Belaidحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس
© AP Photo / Fethi Belaid
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر.
بحسب وكالة الأنباء السعودية "بادل خادم الحرمين الشريفين، سمو أمير دولة قطر التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار".
#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.https://t.co/jdnLkXVWS2#واس pic.twitter.com/GI4xrFS1rT— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 30, 2022
أعلن الديوان الملكي نقلا عن المحكمة العليا أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.
وكانت المحكمة العليا دعت أمس الأول (الخميس) "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان"، على ما نقلت وكالة "واس" الرسمية.
ودعت المحكمة من يرى الهلال سواء بالمناظير أو العين المجردة إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته.