https://arabic.sputniknews.com/20220430/منسق-الأمم-المتحدة-لشؤون-أفغانستان-يدين-الهجوم-على-مسجد-في-كابول-1061751777.html
منسق الأمم المتحدة لشؤون أفغانستان يدين الهجوم على مسجد في كابول
منسق الأمم المتحدة لشؤون أفغانستان يدين الهجوم على مسجد في كابول
أدان رامز أكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، أمس الجمعة، الهجوم المميت على مسجد في كابول. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T03:37+0000
2022-04-30T03:37+0000
2022-04-30T03:37+0000
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102431/99/1024319962_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1988b75dc6d879f27be8abc096bf4fb1.jpg
كابول - سبوتنيك. قالت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "يدين أكبروف الهجوم ويعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا والمتضررين، ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل"،ووصف المنسق الهجوم الجديد بأنه ضربة مؤلمة أخرى لشعب أفغانستان.وأضاف البيان أن "أكبروف يذكر جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة".والجمعة، وقع انفجار في مسجد في كابول، خلف 10 قتلى و15 جريحا، وفقا لوزارة الداخلية الأفغانية، في حين ذكرت وسائل الإعلام أن القتلى حوالي 50 حالة وفاة.هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/مقتل-9-أشخاص-وإصابة-13-آخرين-في-انفجارين-بمدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061717961.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102431/99/1024319962_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4e2643adcd34642baa98856adfbbe111.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
منسق الأمم المتحدة لشؤون أفغانستان يدين الهجوم على مسجد في كابول
تابعنا عبر
أدان رامز أكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، أمس الجمعة، الهجوم المميت على مسجد في كابول.
كابول - سبوتنيك
. قالت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "يدين أكبروف الهجوم ويعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا والمتضررين، ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل"،
ووصف المنسق الهجوم الجديد بأنه ضربة مؤلمة أخرى لشعب أفغانستان.
وأضاف البيان أن "أكبروف يذكر جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة".
والجمعة، وقع انفجار في مسجد في كابول، خلف 10 قتلى و15 جريح
ا، وفقا لوزارة الداخلية الأفغانية، في حين ذكرت وسائل الإعلام أن القتلى حوالي 50 حالة وفاة.
هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.