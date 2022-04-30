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منسق الأمم المتحدة لشؤون أفغانستان يدين الهجوم على مسجد في كابول
منسق الأمم المتحدة لشؤون أفغانستان يدين الهجوم على مسجد في كابول
أدان رامز أكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، أمس الجمعة، الهجوم المميت على مسجد في كابول. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T03:37+0000
2022-04-30T03:37+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. قالت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "يدين أكبروف الهجوم ويعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا والمتضررين، ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل"،ووصف المنسق الهجوم الجديد بأنه ضربة مؤلمة أخرى لشعب أفغانستان.وأضاف البيان أن "أكبروف يذكر جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة".والجمعة، وقع انفجار في مسجد في كابول، خلف 10 قتلى و15 جريحا، وفقا لوزارة الداخلية الأفغانية، في حين ذكرت وسائل الإعلام أن القتلى حوالي 50 حالة وفاة.هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/مقتل-9-أشخاص-وإصابة-13-آخرين-في-انفجارين-بمدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061717961.html
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أخبار أفغانستان اليوم

منسق الأمم المتحدة لشؤون أفغانستان يدين الهجوم على مسجد في كابول

03:37 GMT 30.04.2022
© AFP 2022 / Shah Maraiانفجار في كابول، أفغانستان
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AFP 2022 / Shah Marai
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أدان رامز أكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، أمس الجمعة، الهجوم المميت على مسجد في كابول.
كابول - سبوتنيك. قالت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "يدين أكبروف الهجوم ويعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا والمتضررين، ويتمنى للجرحى الشفاء العاجل"،
انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين في انفجارين بمدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
28 أبريل, 19:48 GMT
ووصف المنسق الهجوم الجديد بأنه ضربة مؤلمة أخرى لشعب أفغانستان.
وأضاف البيان أن "أكبروف يذكر جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويدعو إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة".
والجمعة، وقع انفجار في مسجد في كابول، خلف 10 قتلى و15 جريحا، وفقا لوزارة الداخلية الأفغانية، في حين ذكرت وسائل الإعلام أن القتلى حوالي 50 حالة وفاة.
هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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