https://arabic.sputniknews.com/20220430/موجة-حر-في-الهند-وباكستان-تشعل-حرائق-وتقطع-الكهرباء-1061760948.html
موجة حر في الهند وباكستان تشعل حرائق وتقطع الكهرباء
موجة حر في الهند وباكستان تشعل حرائق وتقطع الكهرباء
تسببت موجة حر شديدة ضربت الهند وباكستان في إشعال سلسلة حرائق وانقطاع للتيار الكهربائي، وسط تحذير إسلام آباد من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة في شمال البلاد بسبب... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T13:32+0000
2022-04-30T13:32+0000
2022-04-30T13:32+0000
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ونقلت شبكة "فرانس 24" عن مكتب الأرصاد الجوية الباكستاني إن شهر مارس/آذار كان الأكثر سخونة على الإطلاق منذ عام 1961، حيث أرجع العلماء سبب هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى التغيرات المناخية.وشهدت ولاية هيماشال براديش، شمالي الهند، مئات الحرائق التي دمرت غابات صنوبر في محيط دار مسالا مسقط رأس دالاي لاما.في السياق ذاته، اقتربت درجة الحرارة في العاصمة نيودلهي من 46 درجة مئوية، يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة الشديدة خمسة أيام أخرى في شمال غرب ووسط الهند وحتى نهاية الأسبوع في الشرق.زادت معاناة الهنود والباكستانيين بانقطاع الكهرباء لأسباب منها نقص الفحم بعد تسجيل حرارة مرتفعة بشكل غير عادي في مارس/آذار وأبريل/نيسان، ما تسبب في تزايد الطلب على الطاقة وأدى إلى نقص المخزون.من جانبه، قال وزير الطاقة الباكستاني، خرام داستغير خان، إن "هناك أزمة طاقة في أنحاء البلاد" مشيرا إلى نقص الوقود "وأعطال فنية".
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أخبار العالم الآن
موجة حر في الهند وباكستان تشعل حرائق وتقطع الكهرباء
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تسببت موجة حر شديدة ضربت الهند وباكستان في إشعال سلسلة حرائق وانقطاع للتيار الكهربائي، وسط تحذير إسلام آباد من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة في شمال البلاد بسبب ذوبان الثلوج.
ونقلت شبكة "فرانس 24
" عن مكتب الأرصاد الجوية الباكستاني إن شهر مارس/آذار كان الأكثر سخونة على الإطلاق منذ عام 1961، حيث أرجع العلماء سبب هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى التغيرات المناخية.
وشهدت ولاية هيماشال براديش، شمالي الهند، مئات الحرائق التي دمرت غابات صنوبر في محيط دار مسالا مسقط رأس دالاي لاما.
في السياق ذاته، اقتربت درجة الحرارة في العاصمة نيودلهي من 46 درجة مئوية، يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة الشديدة خمسة أيام أخرى في شمال غرب ووسط الهند وحتى نهاية الأسبوع في الشرق.
زادت معاناة الهنود والباكستانيين بانقطاع الكهرباء لأسباب منها نقص الفحم بعد تسجيل حرارة مرتفعة بشكل غير عادي في مارس/آذار وأبريل/نيسان، ما تسبب في تزايد الطلب على الطاقة وأدى إلى نقص المخزون.
من جانبه، قال وزير الطاقة الباكستاني، خرام داستغير خان، إن "هناك أزمة طاقة في أنحاء البلاد" مشيرا إلى نقص الوقود "وأعطال فنية".