https://arabic.sputniknews.com/20220430/نائبة-أمريكية-سابقة-في-الولايات-المتحدة-أعلنوا-بداية-الدكتاتورية-1061763459.html
نائبة أمريكية سابقة: في الولايات المتحدة أعلنوا بداية الدكتاتورية
نائبة أمريكية سابقة: في الولايات المتحدة أعلنوا بداية الدكتاتورية
قالت عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد لشبكة "فوكس نيوز" إن اقتراح الحكومة الأمريكية بإنشاء هيئة لمكافحة المعلومات المضللة يتماشى مع الديكتاتورية. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T15:47+0000
2022-04-30T15:47+0000
2022-04-30T15:47+0000
العالم
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في الآونة الأخيرة ، تحدثت وسائل الإعلام عن خطط لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتشكيل مجلس لمواجهة التضليل الإعلامي. في وقت سابق، تحدث المفوض الأوروبي جوزيب بوريل عن نوايا مماثلة.وتعليقًا على هذا الخبر، شددت غابارد على أن البيت الأبيض قرر إنشاء مثل هذه الهيئة من أجل التلاعب بالناس.وقالت: "يمكن ملاحظة ذلك في ظل الدكتاتورية، والسبب في ملاحظة ذلك في ظل الدكتاتورية هو أنهم يخافون منا. إنهم يخافون من الناس".وأوضحت السياسية أن "الهيئة ستمول من الميزانية أي من عائدات الضرائب وفي نفس الوقت ستنخرط في الدعاية والرقابة".وتابعت غابارد: "لا يوجد شيء جديد في هذه المبادرة. إنهم يفعلون ذلك بالفعل. إنه يحدث الآن. إنهم يقومون فقط بإضفاء الطابع الرسمي على العملية، وجعلها رسمية".وقالت: "لقد كشفت السلطات الآن عن نواياها، ولدى الأمريكيين فرصة لرفض هذا القرار بشكل مبرر".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نائبة أمريكية سابقة: في الولايات المتحدة أعلنوا بداية الدكتاتورية
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قالت عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد لشبكة "فوكس نيوز" إن اقتراح الحكومة الأمريكية بإنشاء هيئة لمكافحة المعلومات المضللة يتماشى مع الديكتاتورية.
في الآونة الأخيرة ، تحدثت وسائل الإعلام عن خطط لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتشكيل مجلس لمواجهة التضليل الإعلامي. في وقت سابق، تحدث المفوض الأوروبي جوزيب بوريل عن نوايا مماثلة.
وتعليقًا على هذا الخبر، شددت غابارد على أن البيت الأبيض قرر إنشاء مثل هذه الهيئة من أجل التلاعب بالناس.
وقالت: "يمكن ملاحظة ذلك في ظل الدكتاتورية، والسبب في ملاحظة ذلك في ظل الدكتاتورية هو أنهم يخافون منا. إنهم يخافون من الناس".
وأوضحت السياسية أن "الهيئة ستمول من الميزانية أي من عائدات الضرائب وفي نفس الوقت ستنخرط في الدعاية والرقابة".
وتابعت غابارد: "لا يوجد شيء جديد في هذه المبادرة. إنهم يفعلون ذلك بالفعل. إنه يحدث الآن. إنهم يقومون فقط بإضفاء الطابع الرسمي على العملية، وجعلها رسمية".
وقالت: "لقد كشفت السلطات الآن عن نواياها، ولدى الأمريكيين فرصة لرفض هذا القرار بشكل مبرر".