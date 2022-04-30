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نائبة أمريكية سابقة: في الولايات المتحدة أعلنوا بداية الدكتاتورية
نائبة أمريكية سابقة: في الولايات المتحدة أعلنوا بداية الدكتاتورية
قالت عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد لشبكة "فوكس نيوز" إن اقتراح الحكومة الأمريكية بإنشاء هيئة لمكافحة المعلومات المضللة يتماشى مع الديكتاتورية. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T15:47+0000
2022-04-30T15:47+0000
العالم
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في الآونة الأخيرة ، تحدثت وسائل الإعلام عن خطط لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتشكيل مجلس لمواجهة التضليل الإعلامي. في وقت سابق، تحدث المفوض الأوروبي جوزيب بوريل عن نوايا مماثلة.وتعليقًا على هذا الخبر، شددت غابارد على أن البيت الأبيض قرر إنشاء مثل هذه الهيئة من أجل التلاعب بالناس.وقالت: "يمكن ملاحظة ذلك في ظل الدكتاتورية، والسبب في ملاحظة ذلك في ظل الدكتاتورية هو أنهم يخافون منا. إنهم يخافون من الناس".وأوضحت السياسية أن "الهيئة ستمول من الميزانية أي من عائدات الضرائب وفي نفس الوقت ستنخرط في الدعاية والرقابة".وتابعت غابارد: "لا يوجد شيء جديد في هذه المبادرة. إنهم يفعلون ذلك بالفعل. إنه يحدث الآن. إنهم يقومون فقط بإضفاء الطابع الرسمي على العملية، وجعلها رسمية".وقالت: "لقد كشفت السلطات الآن عن نواياها، ولدى الأمريكيين فرصة لرفض هذا القرار بشكل مبرر".
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العالم

نائبة أمريكية سابقة: في الولايات المتحدة أعلنوا بداية الدكتاتورية

15:47 GMT 30.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhiteالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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قالت عضو الكونغرس السابقة تولسي غابارد لشبكة "فوكس نيوز" إن اقتراح الحكومة الأمريكية بإنشاء هيئة لمكافحة المعلومات المضللة يتماشى مع الديكتاتورية.
في الآونة الأخيرة ، تحدثت وسائل الإعلام عن خطط لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لتشكيل مجلس لمواجهة التضليل الإعلامي. في وقت سابق، تحدث المفوض الأوروبي جوزيب بوريل عن نوايا مماثلة.
وتعليقًا على هذا الخبر، شددت غابارد على أن البيت الأبيض قرر إنشاء مثل هذه الهيئة من أجل التلاعب بالناس.
وقالت: "يمكن ملاحظة ذلك في ظل الدكتاتورية، والسبب في ملاحظة ذلك في ظل الدكتاتورية هو أنهم يخافون منا. إنهم يخافون من الناس".
وأوضحت السياسية أن "الهيئة ستمول من الميزانية أي من عائدات الضرائب وفي نفس الوقت ستنخرط في الدعاية والرقابة".
وتابعت غابارد: "لا يوجد شيء جديد في هذه المبادرة. إنهم يفعلون ذلك بالفعل. إنه يحدث الآن. إنهم يقومون فقط بإضفاء الطابع الرسمي على العملية، وجعلها رسمية".
وقالت: "لقد كشفت السلطات الآن عن نواياها، ولدى الأمريكيين فرصة لرفض هذا القرار بشكل مبرر".
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