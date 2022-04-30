https://arabic.sputniknews.com/20220430/نظارات-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-لمساعدة-المكفوفين-لقراءة-أكثر-من-60-لغة-مختلفة-فيديو-1061756100.html
نظارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين لقراءة أكثر من 60 لغة مختلفة... فيديو
نظارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين لقراءة أكثر من 60 لغة مختلفة... فيديو
تنتج شركة هولندية نظارات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين على الرؤية وأيضا قراءة أكثر من 60 لغة مختلفة. 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T09:42+0000
2022-04-30T09:42+0000
2022-04-30T09:53+0000
منوعات
مجتمع
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وتقول الشركة على موقعها الرسمي، إن النظارات تستخرج المعلومات المرئية من صور الأشخاص والمباني والوسائل وكل ما يحيط بالمستخدم، ثم تحولها إلى تعليمات صوتية.وكما يمكن للنظارات قراءة النص من الكتب، والتعرف على الأصدقاء من خلال تحليل وجوههم، ووصف المناطق المحيطة؛ مثل علامات القطار ومخاطر الشوارع.تم تطوير النظارة بواسطة شركة "Envision"، الهولندية ومقرها لاهاي، بعد أن اتخذت أحدث نسخة من "نظارات غوغل" وأضافت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي.وتوضح الشركة أن البرنامج المستخدم "OCR"، والمقصود به "التعرف الضوئي على الأحرف البصرية"، الأسرع والأكثر دقة حالياً، وهو قادر على قراءة أي نص بأكثر من 60 لغة على أي نوع من الأسطح من ملصقات المواد الغذائية إلى خط اليد.ومع تزايد عدد المكفوفين وضعاف البصر حول العالم، والبالغ عددهم أكثر من 250 مليون شخص، فسوف تمنح هذه النظارات أملا كبيرا لتلك الفئة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
نظارات تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين لقراءة أكثر من 60 لغة مختلفة... فيديو
09:42 GMT 30.04.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 30.04.2022) تابعنا عبر
تنتج شركة هولندية نظارات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين على الرؤية وأيضا قراءة أكثر من 60 لغة مختلفة.
وتقول الشركة على موقعها الرسمي
، إن النظارات تستخرج المعلومات المرئية من صور الأشخاص والمباني والوسائل وكل ما يحيط بالمستخدم، ثم تحولها إلى تعليمات صوتية.
وكما يمكن للنظارات قراءة النص من الكتب، والتعرف على الأصدقاء من خلال تحليل وجوههم، ووصف المناطق المحيطة؛ مثل علامات القطار ومخاطر الشوارع.
تم تطوير النظارة بواسطة شركة "Envision"، الهولندية ومقرها لاهاي، بعد أن اتخذت أحدث نسخة من "نظارات غوغل" وأضافت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي.
وتوضح الشركة أن البرنامج المستخدم "OCR"، والمقصود به "التعرف الضوئي على الأحرف البصرية"، الأسرع والأكثر دقة حالياً، وهو قادر على قراءة أي نص بأكثر من 60 لغة على أي نوع من الأسطح من ملصقات المواد الغذائية إلى خط اليد.
ومع تزايد عدد المكفوفين وضعاف البصر حول العالم، والبالغ عددهم أكثر من 250 مليون شخص، فسوف تمنح هذه النظارات أملا كبيرا لتلك الفئة.