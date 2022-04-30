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https://arabic.sputniknews.com/20220430/هولندا-تقول-إن-السفينة-التي-تحمل-نفطا-روسيا-ودخلت-ميناء-أمستردام-لا-تخضع-لعقوبات-1061756446.html
هولندا تقول إن السفينة التي تحمل نفطا روسيا ودخلت ميناء أمستردام لا تخضع لعقوبات
هولندا تقول إن السفينة التي تحمل نفطا روسيا ودخلت ميناء أمستردام لا تخضع لعقوبات
قالت هولندا إن السفينة التي تحمل نفطا روسيا، التي طلبت كييف عدم استقبالها بميناء أمستردام، لا تخضع للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية... 30.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-30T10:04+0000
2022-04-30T10:04+0000
العالم
روسيا
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أمستردام - سبوتنيك. ونقل الإعلام الهولندي عن وزير الخارجية فوبكي هوكسترا أن "سفينة صني لايغر لا تخضع في الوقت الحالي لقائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي ضد روسيا"، الذي أشار إلى أن "هولندا لا تستطيع قانونيا منع السفينة من استخدام الموانئ الهولندية".وبين أن السفينة المذكورة "مسجلة في بحر الشمال، ولا تبحر تبعا للعلم الروسي".وأكد الوزير عزم بلاده على "معرفة هوية متلقي شحنة السفينة لتحديد إذا ما كانت مرتبطة بشخص أو كيان يخضع لقائمة العقوبات الأوروبية ضد روسيا".
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العالم, روسيا

هولندا تقول إن السفينة التي تحمل نفطا روسيا ودخلت ميناء أمستردام لا تخضع لعقوبات

10:04 GMT 30.04.2022
CC0 / Pixabay / هولندا
هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
CC0 / Pixabay /
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قالت هولندا إن السفينة التي تحمل نفطا روسيا، التي طلبت كييف عدم استقبالها بميناء أمستردام، لا تخضع للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
أمستردام - سبوتنيك. ونقل الإعلام الهولندي عن وزير الخارجية فوبكي هوكسترا أن "سفينة صني لايغر لا تخضع في الوقت الحالي لقائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي ضد روسيا"، الذي أشار إلى أن "هولندا لا تستطيع قانونيا منع السفينة من استخدام الموانئ الهولندية".

وبين أن السفينة المذكورة "مسجلة في بحر الشمال، ولا تبحر تبعا للعلم الروسي".

وأكد الوزير عزم بلاده على "معرفة هوية متلقي شحنة السفينة لتحديد إذا ما كانت مرتبطة بشخص أو كيان يخضع لقائمة العقوبات الأوروبية ضد روسيا".
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