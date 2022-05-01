https://arabic.sputniknews.com/20220501/آبل-تمنح-فرصة-لأصحاب-التطبيقات-غير-المحدثة-على-متجرها-والمهددة-بالحذف-1061783242.html
"أبل" تمنح فرصة لأصحاب التطبيقات غير المحدثة على متجرها والمهددة بالحذف
"أبل" تمنح فرصة لأصحاب التطبيقات غير المحدثة على متجرها والمهددة بالحذف
منحت شركة "أبل" الأمريكية فرصة لأصحاب التطبيقات المهددة بالحذف من متجرها بسبب عدم قيامهم بتحديثها. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T15:49+0000
2022-05-01T15:49+0000
2022-05-01T15:50+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
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وأعلنت "أبل" في بيان لها عن تمديد الموعد النهائي لتحديث التطبيقات، ليصل إلى 90 يوما بدلا من 30.كما أوضحت أنها سترسل فقط إشعارات الحذف إلى المطورين الذين لم يتم تحديث تطبيقاتهم منذ 3 سنوات، وكذلك للذين لم يتم تنزيل تطبيقاتهم على الإطلاق، أو مرات قليلة للغاية خلال 12 شهرا متتاليا.وبيّنت "أبل" في بيانها أن إسقاط التطبيقات القديمة يجعل التطبيقات الجديدة أكثر قابلية للاكتشاف، كما يضمن أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب والأدوات التي تم تحسينها لأحدث أنظمة التشغيل والأجهزة.وسيتمكن جميع مستخدمي "أبل" من الاحتفاظ بالتطبيقات المثبتة بالفعل على أجهزتهم، حتى إذا تم حذفها.وكان إعلان شركة "أبل" بشأن حذفها للتطبيقات غير المحدثة من متجرها "آب ستور" أثار انتقادات ترى أنها تمثّل عائقا أمام المطورين المستقلين، كما أشاروا إلى مدى صعوبة مواكبة تغييرات النظام الأساسي، ومقدار العمل الذي يتطلبه طرح تحديث بسيط خلال 30 يوما فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/آبل-تحذف-التطبيقات-غير-المحدثة-من-متجرها-1061582270.html
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شركة آبل, مجتمع, منوعات
"أبل" تمنح فرصة لأصحاب التطبيقات غير المحدثة على متجرها والمهددة بالحذف
15:49 GMT 01.05.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 01.05.2022) تابعنا عبر
منحت شركة "أبل" الأمريكية فرصة لأصحاب التطبيقات المهددة بالحذف من متجرها بسبب عدم قيامهم بتحديثها.
وأعلنت "أبل" في بيان لها
عن تمديد الموعد النهائي لتحديث التطبيقات، ليصل إلى 90 يوما بدلا من 30.
كما أوضحت أنها سترسل فقط إشعارات الحذف إلى المطورين الذين لم يتم تحديث تطبيقاتهم منذ 3 سنوات، وكذلك للذين لم يتم تنزيل تطبيقاتهم على الإطلاق، أو مرات قليلة للغاية خلال 12 شهرا متتاليا.
وبيّنت "أبل" في بيانها أن إسقاط التطبيقات القديمة يجعل التطبيقات الجديدة أكثر قابلية للاكتشاف، كما يضمن أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب والأدوات التي تم تحسينها لأحدث أنظمة التشغيل والأجهزة.
وسيتمكن جميع مستخدمي "أبل" من الاحتفاظ بالتطبيقات المثبتة بالفعل على أجهزتهم، حتى إذا تم حذفها.
وكان إعلان شركة "أبل" بشأن حذفها للتطبيقات غير المحدثة من متجرها "آب ستور" أثار انتقادات ترى أنها تمثّل عائقا أمام المطورين المستقلين، كما أشاروا إلى مدى صعوبة مواكبة تغييرات النظام الأساسي، ومقدار العمل الذي يتطلبه طرح تحديث بسيط خلال 30 يوما فقط.