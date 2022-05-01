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أحمد مكي يقلد ساخرا صفعة ويل سميث لكريس روك في الأوسكار... فيديو
أحمد مكي يقلد ساخرا صفعة ويل سميث لكريس روك في الأوسكار... فيديو
سخر الفنان المصري، أحمد مكي، من صفعة الممثل الأمريكي، ويل سميث، لنظيره ‏الكوميدي، كريس روك، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار السينمائية في أمريكا.‏ 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T17:42+0000
2022-05-01T17:42+0000
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وجاءت سخرية مكي من الصفعة التي أحدثت ضجة عالمية واسعة، ضمن أحداث حلقة، اليوم الأحد، من الجزء السادس من مسلسله الكوميدي "الكبير".وفي أحد مشاهد الحلقة، تظهر إحدى شخصيات القرية الريفية، "نفادي"، وهو يسخر في مهرجان المزاريطة السينمائي من لون شعر "حزلقوم" – إحدى شخصيات مكي في المسلسل، ليقوم الأخير في المقابل بالصعود على خشبة المسرح ويصفعه، ثم يعود إلى مقعده، ويخاطبه بالإنجليزية بعدم التحدث عن شعره أبدا.وكان ويل سميث صفع كريس روك على الهواء مباشرة في حفل أوسكار، الذي أقيم بشهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن سخر من مظهر زوجته الأصلع، بسبب إصابتها بداء "الثعلبة"، ثم أخبره منفعلا بألا يتفوه باسمها.وقررت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة معاقبة ويل سميث بحرمانه حضوره حفل جوائز أوسكار لمدة 10 سنوات، عقابا على صفعه لكريس روك.
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

أحمد مكي يقلد ساخرا صفعة ويل سميث لكريس روك في الأوسكار... فيديو

17:42 GMT 01.05.2022
© AFP 2022الفنان المصري أحمد مكي مع الفنانة المصرية إسعاد يونس
الفنان المصري أحمد مكي مع الفنانة المصرية إسعاد يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
الفنان المصري أحمد مكي مع الفنانة المصرية إسعاد يونس
© AFP 2022
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سخر الفنان المصري، أحمد مكي، من صفعة الممثل الأمريكي، ويل سميث، لنظيره ‏الكوميدي، كريس روك، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار السينمائية في أمريكا.‏
وجاءت سخرية مكي من الصفعة التي أحدثت ضجة عالمية واسعة، ضمن أحداث حلقة، اليوم الأحد، من الجزء السادس من مسلسله الكوميدي "الكبير".
وفي أحد مشاهد الحلقة، تظهر إحدى شخصيات القرية الريفية، "نفادي"، وهو يسخر في مهرجان المزاريطة السينمائي من لون شعر "حزلقوم" – إحدى شخصيات مكي في المسلسل، ليقوم الأخير في المقابل بالصعود على خشبة المسرح ويصفعه، ثم يعود إلى مقعده، ويخاطبه بالإنجليزية بعدم التحدث عن شعره أبدا.
وكان ويل سميث صفع كريس روك على الهواء مباشرة في حفل أوسكار، الذي أقيم بشهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن سخر من مظهر زوجته الأصلع، بسبب إصابتها بداء "الثعلبة"، ثم أخبره منفعلا بألا يتفوه باسمها.
وقررت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة معاقبة ويل سميث بحرمانه حضوره حفل جوائز أوسكار لمدة 10 سنوات، عقابا على صفعه لكريس روك.
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