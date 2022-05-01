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https://arabic.sputniknews.com/20220501/أردوغان-لن-نسمح-لأحد-أن-يفرقنا-ويحرضنا-ضد-بعضنا-البعض-1061785333.html
أردوغان: لن نسمح لأحد أن يفرقنا ويحرضنا ضد بعضنا البعض
أردوغان: لن نسمح لأحد أن يفرقنا ويحرضنا ضد بعضنا البعض
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه "لن يسمح لأحد أن يفرقنا ويحرضنا ضد بعضنا البعض"، ‏وذلك في تهنئته بمناسبة عيد الفطر.‏ 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T18:23+0000
2022-05-01T18:23+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
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وقال: "دع البعض يتحدث عن القتال والمشاكل، دع البعض يحاول أن يطغى على فرحة العيد بخطاب يحض على الكراهية، دع البعض يركض وراء الاستفزاز من أجل جلب النار المشتعلة حولنا إلى بلدنا، لن نسقط أبدا في هذه الفخاخ"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وحرص الرئيس التركي في تهئنته بمناسبة عيد الفطر على توجيه الشكر للقوات الأمنية لبلاده، مشيرا إلى أنها "تعمل داخل وخارج حدود البلاد من أجل حماية الوطن وتوفير الأمن والرفاهية والسلامة لمواطنينا، لاسيما مع عملية المخلب – القفل".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها في عملية "المخلب – القفل" المتواصلة حاليا ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" شمالي العراق.ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن الرقيب مؤمن تشارقجي توفي، أمس السبت، متأثرا بإصابته.وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت تركيا إطلاق العملية العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وأدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/أردوغان-من-السعودية-نؤكد-أننا-ضد-جميع-أنواع-الإرهاب-1061740424.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم

أردوغان: لن نسمح لأحد أن يفرقنا ويحرضنا ضد بعضنا البعض

18:23 GMT 01.05.2022
© AP Photoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 21 سبتمبر 2020
© AP Photo
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه "لن يسمح لأحد أن يفرقنا ويحرضنا ضد بعضنا البعض"، ‏وذلك في تهنئته بمناسبة عيد الفطر.‏
وقال: "دع البعض يتحدث عن القتال والمشاكل، دع البعض يحاول أن يطغى على فرحة العيد بخطاب يحض على الكراهية، دع البعض يركض وراء الاستفزاز من أجل جلب النار المشتعلة حولنا إلى بلدنا، لن نسقط أبدا في هذه الفخاخ"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وحرص الرئيس التركي في تهئنته بمناسبة عيد الفطر على توجيه الشكر للقوات الأمنية لبلاده، مشيرا إلى أنها "تعمل داخل وخارج حدود البلاد من أجل حماية الوطن وتوفير الأمن والرفاهية والسلامة لمواطنينا، لاسيما مع عملية المخلب – القفل".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
أردوغان من السعودية: نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب
29 أبريل, 14:41 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل أحد جنودها في عملية "المخلب – القفل" المتواصلة حاليا ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأحد، أن الرقيب مؤمن تشارقجي توفي، أمس السبت، متأثرا بإصابته.
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت تركيا إطلاق العملية العسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له، إن العملية تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وأدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.
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Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:35 GMT
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