https://arabic.sputniknews.com/20220501/إعلام-خسائر-هائلة-للشركات-الأجنبية-نتيجة-الخروج-المؤلم-من-السوق-الروسية-1061776233.html
إعلام: خسائر هائلة للشركات الأجنبية نتيجة "الخروج المؤلم" من السوق الروسية
إعلام: خسائر هائلة للشركات الأجنبية نتيجة "الخروج المؤلم" من السوق الروسية
أشار تقرير صحفي إلى تكبد الشركات الغربية لخسائر كبيرة نتيجة "الخروج المؤلم" من السوق والمشاريع الروسية. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T10:55+0000
2022-05-01T10:55+0000
2022-05-01T10:55+0000
اقتصاد
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واستشهد كاتبا التقرير أندرو جاك وستيفن موريس، والذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في بنك فرنسي اضطر إلى بيع أعماله في موسكو وخسر 3.1 مليار يورو في هذه العملية. يقول الصحفيون إن الصفقة أذهلت المنافسين وأظهرت الصعوبات التي يواجهها العمالقة الغربيون عند التخطيط لمغادرة روسيا.وبحسب ما جاء في التقرير، فقد أدركت شركات النفط والسيارات وغيرها من الشركات أنه لا يوجد الكثير من الناس على استعداد لشراء أصولهم في السوق، وأن مغادرة البلاد ستكلفهم غاليا. كما يشعر التجار الأمريكيون والأوروبيون بالقلق من العودة إلى روسيا في المستقبل.يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، أعلنت العديد من الدول الغربية عن عقوبات واسعة النطاق ضد موسكو في القطاع المصرفي وفي مجال منتجات التكنولوجيا الفائقة. ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: خسائر هائلة للشركات الأجنبية نتيجة "الخروج المؤلم" من السوق الروسية
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أشار تقرير صحفي إلى تكبد الشركات الغربية لخسائر كبيرة نتيجة "الخروج المؤلم" من السوق والمشاريع الروسية.
واستشهد كاتبا التقرير أندرو جاك وستيفن موريس، والذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في بنك فرنسي اضطر إلى بيع أعماله في موسكو وخسر 3.1 مليار يورو في هذه العملية. يقول الصحفيون إن الصفقة أذهلت المنافسين وأظهرت الصعوبات التي يواجهها العمالقة الغربيون عند التخطيط لمغادرة روسيا.
وبحسب ما جاء في التقرير
، فقد أدركت شركات النفط والسيارات وغيرها من الشركات أنه لا يوجد الكثير من الناس على استعداد لشراء أصولهم في السوق، وأن مغادرة البلاد ستكلفهم غاليا. كما يشعر التجار الأمريكيون والأوروبيون بالقلق من العودة إلى روسيا في المستقبل.
في وقت سابق، أصبح معروفا أن مجموعة النفط والغاز البريطانية الهولندية "شل" تجري مفاوضات "كابوسية" بشأن بيع حصة قدرها 27.5 في المئة في مشروع "سخالين 2". ووفقا لخبير مطلع على الوضع، ستنقل الشركة أصولها إلى إحدى الشركات الصينية بخصم كبير.
يذكر أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، أعلنت العديد من الدول الغربية عن عقوبات واسعة
النطاق ضد موسكو في القطاع المصرفي وفي مجال منتجات التكنولوجيا الفائقة. ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.