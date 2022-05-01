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https://arabic.sputniknews.com/20220501/إنقاذ-امرأة-في-الصين-بعد-أن-ظلت-50-ساعة-تحت-أنقاض-مبنى-منهار-1061782257.html
إنقاذ امرأة في الصين بعد أن ظلت 50 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار
إنقاذ امرأة في الصين بعد أن ظلت 50 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار
نجح عمال الإنقاذ في الصين، اليوم الأحد، في إنقاذ امرأة ظلت تحت أنقاض مبنى بعد مدة 50 ساعة من ‏انهياره.‏ 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T15:25+0000
2022-05-01T15:25+0000
الصين
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وعرضت محطة "CCTV" الرسمية مقطع فيديو لعمال الإنقاذ وهم يخرجون المرأة على نقالة، كان من الممكن سماع البعض وهم يهتفون بكلمات التشجيع خلال العملية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأفادت المحطة أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى، وهي في حالة مستقرة.والمرأة هي سادس شخص يتم إنقاذه من المبنى الذي انهار بعد ظهر الجمعة الماضي، في مدينة تشانغشا الداخلية، عاصمة مقاطعة هونان، وظل نحو 20 آخرين محاصرين، ولم يتم التعرف على 39 آخرين حتى وقت متأخر من أمس السبت.وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الشرطة اعتقلت بشكل منفصل 9 أشخاص، للاشتباه في تسببهم في الحادث الكبير، من بينهم صاحب المبنى.وأشارت "شينخوا" إلى أن المبنى مكون من 8 طوابق، بما في ذلك مطعم في الطابق الثاني ومقهى في الطابق الثالث، ومساكن في الطابقين العلويين.وأضافت أن المستأجرين أجروا تعديلات هيكلية على المبنى، لكن لا يزال سبب الانهيار قيد التحقيق.وبعد ازدياد عدد انهيارات المباني المشيدة ذاتيا في السنوات الأخيرة، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس السبت، إنه من الضروري فحص مثل هذه الهياكل، بحثا عن أي مخاطر خفية وإصلاحها لمنع وقوع حوادث كبيرة.وغالبا ما يتم إلقاء اللوم في مثل هذه الحوادث على ضعف الالتزام بمعايير السلامة، بما في ذلك الإضافة غير القانونية للأرضيات الإضافية، وعدم استخدام قضبان حديد التسليح.
https://arabic.sputniknews.com/20161003/الصين-انهيار-مبنى-1020317679.html
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الصين, العالم

إنقاذ امرأة في الصين بعد أن ظلت 50 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار

15:25 GMT 01.05.2022
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCEانهيار مبنى في الصين، 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
انهيار مبنى في الصين، 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
انهيار مبنى في الصين، 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
© AFP 2022 / ISAAC LAWRENCE
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نجح عمال الإنقاذ في الصين، اليوم الأحد، في إنقاذ امرأة ظلت تحت أنقاض مبنى بعد مدة 50 ساعة من ‏انهياره.‏
وعرضت محطة "CCTV" الرسمية مقطع فيديو لعمال الإنقاذ وهم يخرجون المرأة على نقالة، كان من الممكن سماع البعض وهم يهتفون بكلمات التشجيع خلال العملية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأفادت المحطة أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى، وهي في حالة مستقرة.
والمرأة هي سادس شخص يتم إنقاذه من المبنى الذي انهار بعد ظهر الجمعة الماضي، في مدينة تشانغشا الداخلية، عاصمة مقاطعة هونان، وظل نحو 20 آخرين محاصرين، ولم يتم التعرف على 39 آخرين حتى وقت متأخر من أمس السبت.
زلزال تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2016
وقوع ضحايا في انهيار مبنيين في الصين
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وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الشرطة اعتقلت بشكل منفصل 9 أشخاص، للاشتباه في تسببهم في الحادث الكبير، من بينهم صاحب المبنى.
وأشارت "شينخوا" إلى أن المبنى مكون من 8 طوابق، بما في ذلك مطعم في الطابق الثاني ومقهى في الطابق الثالث، ومساكن في الطابقين العلويين.
وأضافت أن المستأجرين أجروا تعديلات هيكلية على المبنى، لكن لا يزال سبب الانهيار قيد التحقيق.
وبعد ازدياد عدد انهيارات المباني المشيدة ذاتيا في السنوات الأخيرة، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس السبت، إنه من الضروري فحص مثل هذه الهياكل، بحثا عن أي مخاطر خفية وإصلاحها لمنع وقوع حوادث كبيرة.
وغالبا ما يتم إلقاء اللوم في مثل هذه الحوادث على ضعف الالتزام بمعايير السلامة، بما في ذلك الإضافة غير القانونية للأرضيات الإضافية، وعدم استخدام قضبان حديد التسليح.
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