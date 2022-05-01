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https://arabic.sputniknews.com/20220501/إيران-تستدعي-سفيرها-في-السويد-1061786740.html
إيران تستدعي سفيرها في السويد
إيران تستدعي سفيرها في السويد
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استدعاء سفيرها لدى السويد، وذلك بسبب استمرار بلاده في عملية الاعتقال السياسي لحمید نوري. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T20:28+0000
2022-05-01T20:28+0000
إيران
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وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير السويدي لدى طهران، ماتياس لنتز، "احتجاجها الشديد على الاتهامات المبركة والتي لا أساس لها التي وجهها المدعي السويدي ضد إيران"، وفقا وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".واعتبر مدير عام الخارجية الإيرانية، عملية اعتقال ومحاكمة المواطن، حميد نوري، أنها "غير قانونية تماما، وأنها جاءت نتيجة إجراءات وإيحاءات كاذبة ومزيفة من قبل زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية، مدينا بقوة إثارة وافتعال الأجواء ضد إيران".ودعا مساعد الخارجية الإيرانية إلى "إنهاء هذه المسرحية السياسية من قبل المحكمة السويدية، والإفراج عن المواطن الإيراني المعتقل، حميد نوري".من ناحيته، قال سفير السويد لدى طهران، ماتياس لنتز، بأنه سينقل احتجاج طهران للمسؤولين في وزارة الخارجية ببلاده بهذا الصدد.وفي الشهر الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي، إثر قيام مجموعة من المتطرفين، يترأسهم السويدي الدنماركي راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم شرقي السويد.وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن وزارة الخارجية، إن الوزارة "استدعت القائم بالأعمال السويدي على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم أثناء تظاهرة لمتطرفين شرقي السويد".وتابع أن الوزارة "طالبت القائم بأعمال السفارة السويدية بأن تتخذ الحكومة السويدية إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الاعتداء على القرآن الكريم وضمان عدم تكراره مستقبلا".
https://arabic.sputniknews.com/20220418/كوريا-الجنوبية-تستدعي-سفير-إيران-عقب-دعوة-لإغلاق-مضيق-هرمز-بوجه-سفنها-1061339646.html
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إيران, العالم

إيران تستدعي سفيرها في السويد

20:28 GMT 01.05.2022
© AFP 2022 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
© AFP 2022 / -
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استدعاء سفيرها لدى السويد، وذلك بسبب استمرار بلاده في عملية الاعتقال السياسي لحمید نوري.
وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير السويدي لدى طهران، ماتياس لنتز، "احتجاجها الشديد على الاتهامات المبركة والتي لا أساس لها التي وجهها المدعي السويدي ضد إيران"، وفقا وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
واعتبر مدير عام الخارجية الإيرانية، عملية اعتقال ومحاكمة المواطن، حميد نوري، أنها "غير قانونية تماما، وأنها جاءت نتيجة إجراءات وإيحاءات كاذبة ومزيفة من قبل زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية، مدينا بقوة إثارة وافتعال الأجواء ضد إيران".
ودعا مساعد الخارجية الإيرانية إلى "إنهاء هذه المسرحية السياسية من قبل المحكمة السويدية، والإفراج عن المواطن الإيراني المعتقل، حميد نوري".
من ناحيته، قال سفير السويد لدى طهران، ماتياس لنتز، بأنه سينقل احتجاج طهران للمسؤولين في وزارة الخارجية ببلاده بهذا الصدد.
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18 أبريل, 15:41 GMT
وفي الشهر الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي، إثر قيام مجموعة من المتطرفين، يترأسهم السويدي الدنماركي راسموس بالودان، بإحراق نسخة من القرآن الكريم شرقي السويد.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن وزارة الخارجية، إن الوزارة "استدعت القائم بالأعمال السويدي على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم أثناء تظاهرة لمتطرفين شرقي السويد".
وتابع أن الوزارة "طالبت القائم بأعمال السفارة السويدية بأن تتخذ الحكومة السويدية إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء الاعتداء على القرآن الكريم وضمان عدم تكراره مستقبلا".
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Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:35 GMT
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