https://arabic.sputniknews.com/20220501/إيفرتون-يفوز-على-تشيلسي-وينعش-آماله-بالبقاء-في-البريميرليغ-فيديو-1061784042.html
إيفرتون يفوز على تشيلسي وينعش آماله بالبقاء في "البريميرليغ"... فيديو
إيفرتون يفوز على تشيلسي وينعش آماله بالبقاء في "البريميرليغ"... فيديو
أنعش إيفرتون حظوظه في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه تشيلسي 1-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T16:43+0000
2022-05-01T16:43+0000
2022-05-01T16:43+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
نادي تشيلسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061783759_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0830617c188fe7bd216facf4b8f3bfc8.jpg
وظهر واضحا مع بداية المباراة أن لاعبي إيفرتون سيحاولون الاستماتة على نقاط المباراة للابتعاد عن شبح الهبوط.وكانت نتيجة ما حدث في الشوط الأول خمس بطاقات صفراء، روديغر وماونت وأزبلكويتا من تشيلسي وكوليمان وديلف من إيفرتون.ومع انطلاق الشوط الثاني وقطع جراي الكرة من أمام كريستنسن ليمرر إلى ريتشارلسون الذي فجر الملعب بإيداع الكرة الشباك.استمات بعدها فريق إيفرتون بقيادته في الحفاظ على نظافة الشباك.وارتفع رصيد إيفرتون بهذا الفوز إلى 33 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين وراء ليدز يونايتد وبيرنلي، إلا أنه لعب 33 مباراة مقابل 34 لمنافسيه.فيما بقي رصيد تشيلسي 66 نقطة في المركز الثالث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1061783759_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2f3926587c26928778d9aa282bc095f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, نادي تشيلسي
إيفرتون يفوز على تشيلسي وينعش آماله بالبقاء في "البريميرليغ"... فيديو
تابعنا عبر
أنعش إيفرتون حظوظه في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه تشيلسي 1-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين.
وظهر واضحا مع بداية المباراة أن لاعبي إيفرتون سيحاولون الاستماتة على نقاط المباراة للابتعاد عن شبح الهبوط.
وكانت نتيجة ما حدث في الشوط الأول خمس بطاقات صفراء، روديغر وماونت وأزبلكويتا من تشيلسي وكوليمان وديلف من إيفرتون.
ومع انطلاق الشوط الثاني وقطع جراي الكرة من أمام كريستنسن ليمرر إلى ريتشارلسون الذي فجر الملعب بإيداع الكرة الشباك.
استمات بعدها فريق إيفرتون بقيادته في الحفاظ على نظافة الشباك.
وارتفع رصيد إيفرتون بهذا الفوز إلى 33 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق نقطتين وراء ليدز يونايتد وبيرنلي، إلا أنه لعب 33 مباراة مقابل 34 لمنافسيه.
فيما بقي رصيد تشيلسي 66 نقطة في المركز الثالث.