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https://arabic.sputniknews.com/20220501/احتجاجات-لمهاجرين-غير-نظاميين-شمال-المكسيك-ضد-بطء-تدابير-الهجرة-واللجوء-1061771686.html
احتجاجات لمهاجرين غير نظاميين شمال المكسيك ضد "بطء" تدابير الهجرة واللجوء
احتجاجات لمهاجرين غير نظاميين شمال المكسيك ضد "بطء" تدابير الهجرة واللجوء
تظاهر المئات من المهاجرين غير النظاميين، أمس السبت، في شمال المكسيك ضد ما وصفوه بـ"بطء تدابير الهجرة واللجوء" في الحدود المكسيكية الأمريكية. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T02:41+0000
2022-05-01T02:42+0000
أخبار المكسيك
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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المئات من المهاجرين غير النظاميين احتجوا طوال اليوم في ولاية تيخوانا المحاذية للحدود الأمريكية، وطالبوا السلطات الأمريكية بتسريع الإجراءات للنظر في طلبات الهجرة واللجوء الخاصة بهم.وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت هدد فيه المئات من المهاجرين غير النظاميين جنوب المكسيك، الأسبوع الجاري، بتنظيم قافلة للهجرة إلى الحدود المكسيكية الأمريكية، قبل أسابيع من إلغاء العمل ب"العنوان 42"، وهو قرار يعارضه الجمهوريون بشدة.وبحث الرئيسان المكسيكي والأمريكي، الجمعة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية من أمريكا الوسطى والكاريبي، بدءا بالدفع بالاستثمارات وخلق فرص الشغل بالمنطقة.وتستقبل المكسيك آلاف المهاجرين غير النظاميين سنويا، وتعتبر محطة رئيسية للعبور في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، الذي يكون محفوفا بالمخاطر وخطر استغلال الشبكات الإجرامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/اعتقال-330-مهاجر-غير-نظامي-وسط-المكسيك-كانوا-في-طريقهم-للولايات-المتحدة-1061569692.html
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أخبار المكسيك

احتجاجات لمهاجرين غير نظاميين شمال المكسيك ضد "بطء" تدابير الهجرة واللجوء

02:41 GMT 01.05.2022 (تم التحديث: 02:42 GMT 01.05.2022)
© AFP 2022 / Paul Ratjeدوريات حرس الحدود الأمريكية تحاول منع طالبي لجوء، مهاجرين من هايتي، عبور نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021.
دوريات حرس الحدود الأمريكية تحاول منع طالبي لجوء، مهاجرين من هايتي، عبور نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / Paul Ratje
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تظاهر المئات من المهاجرين غير النظاميين، أمس السبت، في شمال المكسيك ضد ما وصفوه بـ"بطء تدابير الهجرة واللجوء" في الحدود المكسيكية الأمريكية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المئات من المهاجرين غير النظاميين احتجوا طوال اليوم في ولاية تيخوانا المحاذية للحدود الأمريكية، وطالبوا السلطات الأمريكية بتسريع الإجراءات للنظر في طلبات الهجرة واللجوء الخاصة بهم.
كما طالب المهاجرون، حسب المصادر ذاتها، السلطات الأمريكية بوقف العمل بما يسمى "العنوان 42"، وهو قانون أقرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويسمح بطرد المهاجرين من الولايات المتحدة أو من المنطقة الحدودية مع المكسيك، عوضا عن السماح لهم بالبقاء في المنطقة حتى النظر في طلباتهم.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت هدد فيه المئات من المهاجرين غير النظاميين جنوب المكسيك، الأسبوع الجاري، بتنظيم قافلة للهجرة إلى الحدود المكسيكية الأمريكية، قبل أسابيع من إلغاء العمل ب"العنوان 42"، وهو قرار يعارضه الجمهوريون بشدة.
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
اعتقال 330 مهاجرا غير نظامي وسط المكسيك كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة
25 أبريل, 04:09 GMT
وبحث الرئيسان المكسيكي والأمريكي، الجمعة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية من أمريكا الوسطى والكاريبي، بدءا بالدفع بالاستثمارات وخلق فرص الشغل بالمنطقة.
وتستقبل المكسيك آلاف المهاجرين غير النظاميين سنويا، وتعتبر محطة رئيسية للعبور في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، الذي يكون محفوفا بالمخاطر وخطر استغلال الشبكات الإجرامية.
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