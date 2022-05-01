https://arabic.sputniknews.com/20220501/الأمم-المتحدة-تدين-انفجارا-استهدف-مسجدا-في-العاصمة-الأفغانية-1061771324.html
الأمم المتحدة تدين انفجارا استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية
الأمم المتحدة تدين انفجارا استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، يوم السبت، الانفجار الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية وخلف مقتل ما لا يقل عن عشرة مصلين. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T00:03+0000
2022-05-01T00:03+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان، إن "الأمين العام يدين بشدة الهجوم الدامي الذي وقع أمس في مسجد خليفة صاحب غرب كابول خلال صلاة الجمعة".وأضاف المتحدث، "يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الهجمات على المدنيين والأماكن المدنية، بما في ذلك المساجد، محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني".وكان انفجار استهدف مسجدا بمدينة مزار شريف، منذ أيام، أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/مصر-تدين-التفجير-الإرهابي-الذي-استهدف-مسجدا-في-كابول-1061761242.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدين انفجارا استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، يوم السبت، الانفجار الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية وخلف مقتل ما لا يقل عن عشرة مصلين.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان، إن "الأمين العام يدين بشدة الهجوم الدامي
الذي وقع أمس في مسجد خليفة صاحب غرب كابول خلال صلاة الجمعة".
وأضاف المتحدث، "يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الهجمات على المدنيين والأماكن المدنية، بما في ذلك المساجد، محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني".
وكان انفجار استهدف مسجدا بمدينة مزار شريف، منذ أيام، أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم.