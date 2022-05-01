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https://arabic.sputniknews.com/20220501/الأمم-المتحدة-تدين-انفجارا-استهدف-مسجدا-في-العاصمة-الأفغانية-1061771324.html
الأمم المتحدة تدين انفجارا استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية
الأمم المتحدة تدين انفجارا استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، يوم السبت، الانفجار الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية وخلف مقتل ما لا يقل عن عشرة مصلين. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T00:03+0000
2022-05-01T00:03+0000
أخبار أفغانستان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان، إن "الأمين العام يدين بشدة الهجوم الدامي الذي وقع أمس في مسجد خليفة صاحب غرب كابول خلال صلاة الجمعة".وأضاف المتحدث، "يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الهجمات على المدنيين والأماكن المدنية، بما في ذلك المساجد، محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني".وكان انفجار استهدف مسجدا بمدينة مزار شريف، منذ أيام، أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/مصر-تدين-التفجير-الإرهابي-الذي-استهدف-مسجدا-في-كابول-1061761242.html
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أخبار أفغانستان اليوم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تدين انفجارا استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية

00:03 GMT 01.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، يوم السبت، الانفجار الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية وخلف مقتل ما لا يقل عن عشرة مصلين.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان، إن "الأمين العام يدين بشدة الهجوم الدامي الذي وقع أمس في مسجد خليفة صاحب غرب كابول خلال صلاة الجمعة".
وأضاف المتحدث، "يتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الهجمات على المدنيين والأماكن المدنية، بما في ذلك المساجد، محظور تماما بموجب القانون الدولي الإنساني".
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
مصر تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في كابول
أمس, 13:46 GMT
وكان انفجار استهدف مسجدا بمدينة مزار شريف، منذ أيام، أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم.
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