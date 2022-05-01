https://arabic.sputniknews.com/20220501/الجيش-الإيراني-يعلن-امتلاكه-أكبر-قوة-مدفعية-في-المنطقة-1061779993.html
الجيش الإيراني يعلن امتلاكه أكبر قوة مدفعية في المنطقة
الجيش الإيراني يعلن امتلاكه أكبر قوة مدفعية في المنطقة
أشاد نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنفيذية العميد كيومرث شرفي، بالإنجازات الكثيرة التي حققتها الوحدات المختلفة في الجيش على مدى السنوات الأخيرة. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T13:46+0000
2022-05-01T13:46+0000
2022-05-01T13:46+0000
إيران
أخبار إيران
رصد عسكري
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال شرفي في تصريحات اليوم الأحد، إن "الجيش الإيراني تمكن في الفترة الأخيرة من تطوير منظوماته المدفعية".وفي السياق، أكد القائد العسكري الإيراني، أنه برغم القيود الناجمة عن الحظر، استطاعت قواتنا الجوية تطوير أسطولها المروحي، وقدراتها الصاروخية.وأشار إلى أن مروحيات الجيش أصبحت قادرة على التحليق حيثما تقتضي الضرورة، وصواريخها أيضا قادرة على التصويب بدقة وكفاءة عالية.كما ذكر أن الوحدات المختلفة بالجيش الإيراني أصبحت لديها الإمكانية على التحرك والتنقل بشكل أسرع وأخف في وقت واحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/مدمرتان-جديدتان-مزودتان-بأحدث-التكنولوجيا-تنضمان-للبحرية-الإيرانية-1061756864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
الجيش الإيراني يعلن امتلاكه أكبر قوة مدفعية في المنطقة
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أشاد نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنفيذية العميد كيومرث شرفي، بالإنجازات الكثيرة التي حققتها الوحدات المختلفة في الجيش على مدى السنوات الأخيرة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، قال شرفي في تصريحات اليوم الأحد، إن "الجيش الإيراني تمكن في الفترة الأخيرة من تطوير منظوماته المدفعية".
وأضاف أن "الجيش الإيراني يمتلك حاليا أكبر قوة مدفعية وبالأعيرة المختلفة في منطقة غرب آسيا".
وفي السياق، أكد القائد العسكري الإيراني، أنه برغم القيود الناجمة عن الحظر، استطاعت قواتنا الجوية تطوير أسطولها المروحي، وقدراتها الصاروخية.
وأشار إلى أن مروحيات الجيش أصبحت قادرة على التحليق حيثما تقتضي الضرورة، وصواريخها أيضا قادرة على التصويب بدقة وكفاءة عالية.
كما ذكر أن الوحدات المختلفة بالجيش الإيراني أصبحت لديها الإمكانية على التحرك والتنقل بشكل أسرع وأخف في وقت واحد.