https://arabic.sputniknews.com/20220501/الحريري-يتطرق-إلى-زورق-الموت-خلال-تهنئته-بعيد-الفطر-1061784675.html
الحريري يتطرق إلى "زورق الموت" خلال تهنئته بعيد الفطر
الحريري يتطرق إلى "زورق الموت" خلال تهنئته بعيد الفطر
تطرق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، إلى حادث الزورق، الذي غرق وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T17:13+0000
2022-05-01T17:13+0000
2022-05-01T17:13+0000
لبنان
العالم العربي
سعد الحريري
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وكتب الحريري عبر "تويتر": "فطر سعيد للجميع. أطيب التمنيات للأخوة العرب والمسلمين وأصدق الدعاء لأهلنا في لبنان وعمّاله في عيدهم بظروف أفضل".وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يتغمّد ضحايا زورق الموت في طرابلس برحمته وأن يسبغ على قلوب أهلهم وأحبتنا المفجوعين بنعمة الصبر وأن يعوضهم العدالة التي ينادون بها. كل عام وبلادنا بخير".وكان سعد الحريري علق لأول مرة على "زورق الموت" بتغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني للجوء الى قوارب الموت هربا من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة".وكان الصليب الأحمر اللبناني، أعلن، يوم السبت الماضي، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا أنه قام بإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي على ضحايا المركب، حيث تم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتم تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.
لبنان
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لبنان, العالم العربي, سعد الحريري
الحريري يتطرق إلى "زورق الموت" خلال تهنئته بعيد الفطر
تابعنا عبر
تطرق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، إلى حادث الزورق، الذي غرق وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان.
وكتب الحريري عبر "تويتر": "فطر سعيد للجميع. أطيب التمنيات للأخوة العرب والمسلمين وأصدق الدعاء لأهلنا في لبنان وعمّاله في عيدهم بظروف أفضل".
وتابع: "نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يتغمّد ضحايا زورق الموت في طرابلس برحمته وأن يسبغ على قلوب أهلهم وأحبتنا المفجوعين بنعمة الصبر وأن يعوضهم العدالة التي ينادون بها. كل عام وبلادنا بخير".
وكان سعد الحريري علق لأول مرة على "زورق الموت" بتغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني للجوء الى قوارب الموت هربا من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة
".
وكان الصليب الأحمر
اللبناني، أعلن، يوم السبت الماضي، غرق زورق على متنه نحو 60 شخصا، مؤكدا أنه قام بإرسال 7 سيارات إسعاف بشكل عاجل إلى ميناء طرابلس.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي
على ضحايا المركب، حيث تم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتم تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.