https://arabic.sputniknews.com/20220501/الحلقة-الأخيرة-من-الاختيار-3-تكشف-عن-تسريب-بين-خالد-مشعل-وخيرت-الشاطر-فيديو-1061787663.html

الحلقة الأخيرة من "الاختيار 3" تكشف عن تسريب بين خالد مشعل وخيرت الشاطر... فيديو

الحلقة الأخيرة من "الاختيار 3" تكشف عن تسريب بين خالد مشعل وخيرت الشاطر... فيديو

كشفت الحلقة الأخيرة من الجزء الثالث من المسلسل المصري "الاختيار" تسريبا جديدا، ي‎تضمّن تسجيلا صوتيا لمحادثة هاتفية ‏تجمع بين نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية،... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T21:21+0000

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وفي التسريب الذي عرض بالحلفة الـ30 من المسلسل التوثيقي لثورة 30 يونيو/ حزيران عام 2013، والتي أدت إلى عزل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، يقول مشعل للشاطر: "أنتم كقيادة للجماعة وقعتم في أخطاء ويجب رصدها والنظر فيها وتقييم أدائكم خلال الفترة الماضية ومراجعة أموركم".وتابع: "أنتم مثلا في قضية الاستئثار مازلتم لم تقتحموا الجهاز الإداري رغم قولكم بأنكم سيطرتم عليه".وأردف مشعل لخيرت الشاطر: "أنتم حصلتم على الرئاسة والبرلمان والحكومة والشورى، واللجان في البرلمان مازالت رئاستها غير خاضعة لكم".من ناحيته، رد خيرت الشاطر على خالد مشعل قائلا إن "الجماعة سيطرت على 9 لجان من 19 لجنة في البرلمان"، ليجيبه الأخير: "ومع ذلك الناس ليسوا طوع أيديكم وليسوا ضامنين لكم"، ولفت إلى أن "جماعة الإخوان دخلت معتركا وهناك العديد من المتربصين بها والمتصيدين لأخطائها".والجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، من بطولة أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبد العزيز مخيون، وهو من إخراج بيتر ميمي.وفي يوليو/ تموز 2021، محكمة النقض المصرية، برفض طعن 16 من المتهمين في قضية "التخابر مع حماس"، بينهم محمد بديع مرشد الإخوان.كما قضت المحكمة - التي تعد أحكامها نهائية - بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ضد المتهمين، بعقوبات تراوحت مددها بين السجن 7 سنوات إلي السجن المؤبد.وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2019، بالسجن المؤبد على 11 فردا من أصل 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين في قضية "التخابر مع حماس".وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) على 11 من بين 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، بتهم التخابر مع جهات أجنبية والتنسيق معها لشن هجمات إرهابية داخل البلاد.كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين و7 سنوات لمتهمين اثنين من عناصر جماعة، بحسب الحكم الذي تلاه القاضي محمد شيرين فهمي، فيما حصل 6 من أعضاء الجماعة على البراءة من التهم.وقضت المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهمين بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/تسجيلات-مسربة-لقادة-جماعة-الإخوان-المسلمين-في-مسلسل-الاختيار-تثير-جدلا-واسعا-في-مصر-1060942234.html

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