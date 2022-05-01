https://arabic.sputniknews.com/20220501/الخارجية-الروسية-لا-نسعى-لتغيير-نظام-كييف-فهذا-تخصص-أمريكي-1061786225.html

الخارجية الروسية: لا نسعى لتغيير نظام كييف فهذا "تخصص أمريكي"

الخارجية الروسية: لا نسعى لتغيير نظام كييف فهذا "تخصص أمريكي"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الجانب الروسي "لا يطالب فلاديمير زيلينسكي بالاستسلام، بل يطالبه بإصدار الأمر بالإفراج عن جميع المدنيين ووقف... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T20:19+0000

2022-05-01T20:19+0000

2022-05-01T20:26+0000

روسيا

سيرغي لافروف

الخارجية الروسية

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وطرح المذيع على لافروف، أثناء مقابلة مع شركة "ميدياست" التلفزيونية الإيطالية، اليوم الأحد، السؤال التالي: "هل تريد أن يستسلم فلاديمير زيلينسكي؟ هل هذا شرط للسلام؟".ورد الوزير الروسي قائلا: "نحن لا نطالبه بالاستسلام".وأردف لافروف: "نطالبه بإصدار الأمر بالإفراج عن جميع المدنيين ووقف المقاومة".وبحسب قوله: "نريد ضمان أمن الناس في شرق أوكرانيا، حتى لا يتعرضوا للتهديد عبر عسكرة أو تقويض هذا البلد، وعدم وجود أي تهديدات لأمن روسيا من أراضي أوكرانيا".وأجاب لافروف على سؤال المقدم: "إيطاليا قلقة من أن روسيا تقطع إمدادات الغاز، ما الذي يحدث؟".حيث أجاب لافروف بأن "ما يحدث هو شيئ بسيط يحدث مع أولئك الذين ينتقدون أفعالنا، وكل من يديننا في الأيام الأخيرة، لسبب ما لا يريدون الحديث".وأردف لافروف: "لقد سرقوا منا أموالا، أخذوها وسرقوها، حيث أن جزءا كبيرا من هذه الأموال كانت من مدفوعات استلام الغاز والنفط".وتابع لافروف: "أصبح هذا ممكنًا (سرقة الأموال الروسية) لأن شركة غازبروم اضطرت للاحتفاظ بالمال في حساباتها في البنوك الغربية (وفقًا لقواعدكم)".وأضاف: "أرادوا معاقبة روسيا فنهبوا منها".وأشار سيرغي لافروف إلى أنه "الآن يعرضون علينا مواصلة التجارة على غرار ما سبق، وبهذا الحال يبقى المال معهم".وأضاف: "عندما يريدون، فإنهم يضعونهم (الأموال) في الجيب مرة أخرى، وهذا هو السبب".وتساءل الوزير الروسي: "لسبب ما، لا أحد يتحدث عن هذا، أين الصحافة النزيهة؟".وأردف لافروف: "اقترحنا الآن اعتبار عمليات التسليم مدفوعة ولكن ليس عند وصول اليورو أو الدولار إلى حساب بنك غازبروم، ولكن عندما يتم تحويلها إلى روبل من غيرالممكن سرقته، هذه هي القصة الكاملة".وأوضح: "شركاؤنا يدركون ذلك جيدا".وقال لافروف: "من المهم ألا يتغير شيء بالنسبة للمشترين، لا يزالون يدفعون المبالغ المحددة في العقد باليورو والدولار، ويتم التحويل بعد ذلك".واختتم لافروف: "ليس لدينا الحق أمام شعبنا في السماح للغرب بمواصلة عاداته بالسرقة".وردا على سؤال حول ما إذا كانت العملية الخاصة ستنتهي بحلول 9 مايو/أيار، قال لافروف إن "جيشنا لن يعدل بشكل مصطنع تحركاته إلى أي تاريخ، بما في ذلك يوم النصر".وأضاف: "سنحتفل رسميا يوم 9 مايو كما نفعل دائما. ونتذكر أولئك الذين سقطوا من أجل تحرير روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق وتحرير أوروبا من الطاعون النازي".وقال الوزير: "إن وتيرة العملية في أوكرانيا تعتمد في المقام الأول على الحاجة لتقليل أي مخاطر على السكان المدنيين والعسكريين الروس".كما سُئل الوزير عما يمكن أن يحدث في يوم النصر القادم.وأشار الوزير إلى أن "هناك تقليد في الاتحاد السوفيتي، وهو القيام بشيء كبير وبصوت عالٍ في عطلة ما".وأضاف: "نركز أعمالنا في أوكرانيا حصريا على المهام التي ذكرتها".واختتم قائلاً: "لقد شاهدت تقارير على قناة "إن بي سي"، وقرأت "مجلة أميريكان ناشيونال إنترست"، وبدأت تظهر مقالات جادة هناك، تحذر من مغازلة النازيين، كما حدث في 1935-1938".

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روسيا, سيرغي لافروف, الخارجية الروسية