https://arabic.sputniknews.com/20220501/الدفاع-الروسية-إنقاذ-80-مدنيا-كانوا-محتجزين-في-مصنع-آزوفستال-1061783415.html
الدفاع الروسية: إنقاذ 80 مدنيا كانوا محتجزين في مصنع "آزوفستال"
الدفاع الروسية: إنقاذ 80 مدنيا كانوا محتجزين في مصنع "آزوفستال"
أكدت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أنه قد تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم قوميون أوكرانيون متطرفون في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T15:59+0000
2022-05-01T15:59+0000
2022-05-01T15:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقالت الوزارة: "بفضل مبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، احتجزهم القوميون الأوكرانيون من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول".وأوضحت أن "وحدات القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك فتحت ممرًا إنسانيًا للإجلاء الآمن للمدنيين بعد تطبيق "نظام الصمت".تم إجلاء جميع المدنيين المفرج عنهم إلى قرية بيزيمينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تزويدهم بالسكن والطعام والمساعدات الطبية اللازمة.في حين تم تسليم المدنيين الذين تم إجلاؤهم من قبل الجنود الروس من معمل آزوفستال، والذين أرادوا المغادرة إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف، إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاع الروسية: إنقاذ 80 مدنيا كانوا محتجزين في مصنع "آزوفستال"
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أكدت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أنه قد تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم قوميون أوكرانيون متطرفون في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول.
وقالت الوزارة: "بفضل مبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، احتجزهم القوميون الأوكرانيون من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول".
وأوضحت أن "وحدات القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك فتحت ممرًا إنسانيًا للإجلاء الآمن للمدنيين بعد تطبيق "نظام الصمت".
تم إجلاء جميع المدنيين المفرج عنهم إلى قرية بيزيمينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تزويدهم بالسكن والطعام والمساعدات الطبية اللازمة.
في حين تم تسليم المدنيين الذين تم إجلاؤهم من قبل الجنود الروس من معمل آزوفستال، والذين أرادوا المغادرة إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف، إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.