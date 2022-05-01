https://arabic.sputniknews.com/20220501/الدفاع-الروسية-صواريخ-أونيكس-تدمر-مخزن-أسلحة-وذخائر-أمريكية-وأوروبية-1061773868.html
الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تدمر مخزن أسلحة وذخائر أمريكية وأوروبية
الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تدمر مخزن أسلحة وذخائر أمريكية وأوروبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مخزن أسلحة وذخائر في مطار عسكري في أوديسا تم توريدها من الولايات المتحدة ودول أوروبية، بالإضافة لتدمير مدرج المطار بالكامل. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T08:49+0000
2022-05-01T08:49+0000
2022-05-01T09:33+0000
رصد عسكري
العالم
روسيا
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وأضاف بيان الوزارة: "الطيران الروسي دمر منظومتي دفاع جوي أوكرانيتين من طراز "إس-300" في منطقة أرتيموفسك وزابوريزي.وتابعت الوزارة في بيانها: "الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين أوكرانيتين "سو-24إم"، و12 طائرة مسيّرة أوكرانية، بالإضافة للتصدي لصاروخين من طراز "توتشكا-أو" وتدميرهما.وأشار البيان إلى أن الصواريخ الروسية العالية الدقة دمرت، في يوم واحد، 7 منشآت عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 3 مستودعات للصواريخ والأسلحة النارية والذخيرة، بالإضافة لـ 786 منطقة تمركز للقوات والمعدات الأوكرانية في يوم واحد.ونوه البيان إلى أنه تم تحييد نحو 200 قومي أوكراني متطرف وتدمير قرابة 20 وحدة من المعدات العسكرية.وختم البيان: إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 672 مسيرة و145 طائرة حربية و112 طائرات هليكوبتر و281 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات و2703 دبابات ومركبة قتال مصفحة أخرى و312 بطارية صواريخ و1203 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و2514 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, العالم, روسيا
الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تدمر مخزن أسلحة وذخائر أمريكية وأوروبية
08:49 GMT 01.05.2022 (تم التحديث: 09:33 GMT 01.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مخزن أسلحة وذخائر في مطار عسكري في أوديسا تم توريدها من الولايات المتحدة ودول أوروبية، بالإضافة لتدمير مدرج المطار بالكامل.
وأضاف بيان الوزارة: "الطيران الروسي دمر منظومتي دفاع جوي أوكرانيتين من طراز "إس-300" في منطقة أرتيموفسك وزابوريزي.
وتابعت الوزارة في بيانها: "الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرتين أوكرانيتين "سو-24إم"، و12 طائرة مسيّرة أوكرانية، بالإضافة للتصدي لصاروخين من طراز "توتشكا-أو" وتدميرهما.
وأشار البيان إلى أن الصواريخ الروسية العالية الدقة دمرت، في يوم واحد، 7 منشآت عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 3 مستودعات للصواريخ والأسلحة النارية والذخيرة، بالإضافة لـ 786 منطقة تمركز للقوات والمعدات الأوكرانية في يوم واحد.
ونوه البيان إلى أنه تم تحييد نحو 200 قومي أوكراني متطرف وتدمير قرابة 20 وحدة من المعدات العسكرية.
وختم البيان: إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 672 مسيرة و145 طائرة حربية و112 طائرات هليكوبتر و281 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات و2703 دبابات ومركبة قتال مصفحة أخرى و312 بطارية صواريخ و1203 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و2514 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.