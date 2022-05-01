https://arabic.sputniknews.com/20220501/الرئيس-الفلسطيني-يتلقى-اتصالين-هاتفيين-من-نظيره-الإسرائيلي-وأمير-قطر-1061787850.html
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيره الإسرائيلي وأمير قطر
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيره الإسرائيلي وأمير قطر
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد اتصالين هاتفيين من نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T21:27+0000
2022-05-01T21:27+0000
2022-05-01T21:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الاتصال من هرتسوغ كان بهدف تهنئة الرئيس عباس بحلول عيد الفطر المقرر أن يبدأ يوم غد الاثنين.ويأتي الاتصال بين عباس وهرتسوغ في ظل تصاعد حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، حيث قتل 16 إسرائيليا منذ 22 مارس/آذار الماضي في هجمات نفذها فلسطينيون، مقابل أكثر من 20 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال منذ بداية أبريل الماضي.وسبق أن تلقى عباس عدة اتصالات من الرئيس الإسرائيلي في عدة مناسبات منذ تسلمه الرئاسة في يوليو من العام الماضي.وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014.ولاحقا جرى اتصال هاتفي آخر بين عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الفطر، بحسب ما نشرت الوكالة الفلسطينية الرسمية.وهنأ عباس، بحسب الوكالة، الأمير تميم والشعب القطري بمناسبة حلول عيد الفطر، معربا عن أمله أن يعاد عليهما وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/إعلام-الرئيس-الفلسطيني-التقى-رئيس-الشاباك-قبل-أيام-في-رام-الله-1061699318.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالين هاتفيين من نظيره الإسرائيلي وأمير قطر
تابعنا عبر
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد اتصالين هاتفيين من نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة عيد الفطر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الاتصال من هرتسوغ كان بهدف تهنئة الرئيس عباس
بحلول عيد الفطر المقرر أن يبدأ يوم غد الاثنين.
وأعرب الرئيس الإسرائيلي، بحسب الوكالة، عن أمله أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة.
ويأتي الاتصال بين عباس وهرتسوغ في ظل تصاعد حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، حيث قتل 16 إسرائيليا منذ 22 مارس/آذار الماضي في هجمات نفذها فلسطينيون، مقابل أكثر من 20 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال منذ بداية أبريل الماضي.
وسبق أن تلقى عباس عدة اتصالات من الرئيس الإسرائيلي في عدة مناسبات منذ تسلمه الرئاسة في يوليو من العام الماضي.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014.
ولاحقا جرى اتصال هاتفي آخر بين عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الفطر، بحسب ما نشرت الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وهنأ عباس، بحسب الوكالة، الأمير تميم والشعب القطري بمناسبة حلول عيد الفطر، معربا عن أمله أن يعاد عليهما وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.