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الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة
الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة
أطلقت الصين خمسة أقمار صناعية جديدة إلى المدار، أمس السبت، وذلك من منصة في بحر الصين الشرقي، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T04:44+0000
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الصين
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وتم إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية من سلسلة "جيلين-1 قاوفن" بواسطة الصاروخ الحامل "لونغ مارش-11"، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، حسب المصدر ذاته.وستقدم الأقمار الصناعية خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات، من بينها مسح موارد الأراضي، والتخطيط الحضري، ورصد الكوارث.ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 418 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".
https://arabic.sputniknews.com/20220415/الشرطة-البريطانية-تبلغ-جونسون-ووزير-المالية-بأن-غرامة-ستوقع-عليهما-1061246528.html
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الصين

الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة

04:44 GMT 01.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUTصاروخ لونغ مارش الصيني
صاروخ لونغ مارش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أطلقت الصين خمسة أقمار صناعية جديدة إلى المدار، أمس السبت، وذلك من منصة في بحر الصين الشرقي، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.
وتم إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية من سلسلة "جيلين-1 قاوفن" بواسطة الصاروخ الحامل "لونغ مارش-11"، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، حسب المصدر ذاته.
وستقدم الأقمار الصناعية خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات، من بينها مسح موارد الأراضي، والتخطيط الحضري، ورصد الكوارث.
انطلاق صاروخ لونغ مارش - 5 بي واي 2، الذي يحمل الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية تيانخه، من وينتشانغ، 29 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد بيئة الغلاف الجوي
15 أبريل, 21:31 GMT
ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 418 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".
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