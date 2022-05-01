https://arabic.sputniknews.com/20220501/الصين-تطلق-خمسة-أقمار-صناعية-جديدة-1061772312.html
الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة
الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة
أطلقت الصين خمسة أقمار صناعية جديدة إلى المدار، أمس السبت، وذلك من منصة في بحر الصين الشرقي، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T04:44+0000
2022-05-01T04:44+0000
2022-05-01T04:44+0000
الصين
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وتم إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية من سلسلة "جيلين-1 قاوفن" بواسطة الصاروخ الحامل "لونغ مارش-11"، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، حسب المصدر ذاته.وستقدم الأقمار الصناعية خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات، من بينها مسح موارد الأراضي، والتخطيط الحضري، ورصد الكوارث.ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 418 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".
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الصين
الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة
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أطلقت الصين خمسة أقمار صناعية جديدة إلى المدار، أمس السبت، وذلك من منصة في بحر الصين الشرقي، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.
وتم إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية من سلسلة "جيلين-1 قاوفن" بواسطة الصاروخ الحامل "لونغ مارش-11
"، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح، حسب المصدر ذاته.
وستقدم الأقمار الصناعية خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات، من بينها مسح موارد الأراضي، والتخطيط الحضري، ورصد الكوارث.
ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 418 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".