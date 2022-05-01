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العراق... إيرادات النفط في أبريل تبلغ نحو 10 مليارات دولار
العراق... إيرادات النفط في أبريل تبلغ نحو 10 مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن إيرادات صادرات النفط في أبريل/نيسان الماضي بلغت نحو 10 مليارات دولار. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة في بيان: "بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 101 مليون و390 ألفا و662 برميلاً، بإيرادات بلغت 10.55 مليار دولار".وأضاف البيان: "أشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و100 ألف و42 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و991 ألفا و60 برميلا". وأوضح البيان أن "معدل الكميات اليومية بلغت 3 مليون و380 ألف برميل في اليوم وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 104.091 دولارات".يُذكر أن وزارة النفط العراقية سجلت أعلى معدل شهري لعوائد تصدير النفط على مدار 50 عاما في شهر آذار/مارس الماضي، حيث بلغت نحو 11.7 مليارات دولار.وكان مدير دائرة المشاريع في وزارة النفط العراقية، شاكر محمود خلف، قد كشف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الشهر الماضي، عن سعي بلاده لفتح أسواق جديدة لبيع النفط العراقي في دول أوروبية.وأعلن العراق أنه يسعى لفتح أسواق جديدة لبيع نفطه لأوروبا في ظل تراجع الصادرات الروسية من الطاقة بفعل التطورات في أوكرانيا وتواصل العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية هناك منذ قرابة شهرين.وأضاف أن "العراق واحد من الدول النفطية المصدرة للنفط، ويسعى لأخذ دوره لسد حاجة السوق العالمية، وخصوصا الدول الأوروبية".وحول وجود مشاريع جديدة للشركات النفطية الروسية في العراق، أجاب خلف: "نعم بالتأكيد، والتعاون جدا وثيق. الشركات الروسية بصورة عامة من الشركات الأساسية والرئيسية بالعراق ولها دور فاعل".
https://arabic.sputniknews.com/20220426/لماذا-يسعى-العراق-للاقتراض-الخارجي-رغم-توقعه-فائضا-ضخما-من-عائدات-النفط؟-1061645458.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
العراق... إيرادات النفط في أبريل تبلغ نحو 10 مليارات دولار
14:54 GMT 01.05.2022 (تم التحديث: 14:55 GMT 01.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن إيرادات صادرات النفط في أبريل/نيسان الماضي بلغت نحو 10 مليارات دولار.
وقالت الوزارة في بيان: "بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 101 مليون و390 ألفا و662 برميلاً، بإيرادات بلغت 10.55 مليار دولار".
وأضاف البيان: "أشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و100 ألف و42 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و991 ألفا و60 برميلا".
وأوضح البيان أن "معدل الكميات اليومية بلغت 3 مليون و380 ألف برميل في اليوم وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 104.091 دولارات".
يُذكر أن وزارة النفط العراقية سجلت أعلى معدل شهري لعوائد تصدير النفط على مدار 50 عاما في شهر آذار/مارس الماضي، حيث بلغت نحو 11.7 مليارات دولار.
وكان مدير دائرة المشاريع في وزارة النفط العراقية، شاكر محمود خلف، قد كشف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الشهر الماضي، عن سعي بلاده لفتح أسواق جديدة لبيع النفط
العراقي في دول أوروبية.
وأعلن العراق أنه يسعى لفتح أسواق جديدة لبيع نفطه لأوروبا في ظل تراجع الصادرات الروسية من الطاقة بفعل التطورات في أوكرانيا وتواصل العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية هناك منذ قرابة شهرين.
وأضاف أن "العراق واحد من الدول النفطية المصدرة للنفط، ويسعى لأخذ دوره لسد حاجة السوق العالمية، وخصوصا الدول الأوروبية".
وحول وجود مشاريع جديدة للشركات النفطية الروسية في العراق
، أجاب خلف: "نعم بالتأكيد، والتعاون جدا وثيق. الشركات الروسية بصورة عامة من الشركات الأساسية والرئيسية بالعراق ولها دور فاعل".