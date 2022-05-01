https://arabic.sputniknews.com/20220501/العراق-سقوط-6-صواريخ-في-منطقة-خبات-بمحافظة-أربيل-1061785771.html
العراق... سقوط 6 صواريخ في منطقة خبات بمحافظة أربيل
العراق... سقوط 6 صواريخ في منطقة خبات بمحافظة أربيل
أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، بسقوط 6 صواريخ في منطقة خبات بمحافظة أربيل شمالي البلاد. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T18:51+0000
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وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق: "سقوط 6 صواريخ قرب نهر بادينان في قضاء خبات بمحافظة أربيل"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضح أنه "لا توجد خسائر بالأرواح أو خسائر مادية".وفي الشهر الماضي، سقطت 3 صواريخ قرب مدينة أربيل.ووقعت الصواريخ بالقرب من كورغوسك والمنطقة الكبيرة قرب محطة البترول.وتعرضت أربيل، في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/العراق-يتهم-جماعات-خارجة-عن-القانون-بقصف-أربيل-1060919408.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق... سقوط 6 صواريخ في منطقة خبات بمحافظة أربيل
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أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، بسقوط 6 صواريخ في منطقة خبات بمحافظة أربيل شمالي البلاد.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق: "سقوط 6 صواريخ قرب نهر بادينان في قضاء خبات بمحافظة أربيل"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية
(واع).
وأوضح أنه "لا توجد خسائر بالأرواح أو خسائر مادية".
وفي الشهر الماضي، سقطت 3 صواريخ قرب مدينة أربيل.
ووقعت الصواريخ بالقرب من كورغوسك والمنطقة الكبيرة قرب محطة البترول.
وتعرضت أربيل، في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا
أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.