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القوات الإسرائيلية تعتقل 6 فلسطينيين في جنين
القوات الإسرائيلية تعتقل 6 فلسطينيين في جنين
اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، 6 فلسطينيين خلال اقتحامها لبلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين في الضفة الغربية. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T09:40+0000
2022-05-01T09:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية، أن شابا أصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة جبع.وذكرت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت بشار كنعان أبو عون، وعزيز انس عباس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في جبع، مشيرة إلى أنها ألحقت أضرارا بمركبة كانت متوقفة إلى جانب الطريق.كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهما في قرية صانور.وفي قرية مركة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين ناصر موسى، ونافع علي نافع بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.وكثفت القوات الإسرائيلية من وجودهما العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الخارجية-الإيرانية-تكشف-الاقتراح-العملي-لتقرير-مستقبل-فلسطين-1061702620.html
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أخبار فلسطين اليوم

القوات الإسرائيلية تعتقل 6 فلسطينيين في جنين

09:40 GMT 01.05.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، 6 فلسطينيين خلال اقتحامها لبلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية، أن شابا أصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة جبع.
اشتباكات بين الفلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
الخارجية الإيرانية تكشف الاقتراح "العملي" لتقرير مستقبل فلسطين
28 أبريل, 12:12 GMT
وذكرت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت بشار كنعان أبو عون، وعزيز انس عباس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في جبع، مشيرة إلى أنها ألحقت أضرارا بمركبة كانت متوقفة إلى جانب الطريق.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهما في قرية صانور.
وفي قرية مركة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين ناصر موسى، ونافع علي نافع بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وكثفت القوات الإسرائيلية من وجودهما العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.
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Разрушенные здания на проспекте Мира в центре Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:54 GMT
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