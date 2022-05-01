https://arabic.sputniknews.com/20220501/القوات-الإسرائيلية-تعتقل-6-فلسطينيين-في-جنين-1061774805.html
القوات الإسرائيلية تعتقل 6 فلسطينيين في جنين
القوات الإسرائيلية تعتقل 6 فلسطينيين في جنين
اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، 6 فلسطينيين خلال اقتحامها لبلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين في الضفة الغربية. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T09:40+0000
2022-05-01T09:40+0000
2022-05-01T09:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية، أن شابا أصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة جبع.وذكرت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت بشار كنعان أبو عون، وعزيز انس عباس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في جبع، مشيرة إلى أنها ألحقت أضرارا بمركبة كانت متوقفة إلى جانب الطريق.كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهما في قرية صانور.وفي قرية مركة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين ناصر موسى، ونافع علي نافع بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.وكثفت القوات الإسرائيلية من وجودهما العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الخارجية-الإيرانية-تكشف-الاقتراح-العملي-لتقرير-مستقبل-فلسطين-1061702620.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
القوات الإسرائيلية تعتقل 6 فلسطينيين في جنين
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، 6 فلسطينيين خلال اقتحامها لبلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
عن مصادر أمنية، أن شابا أصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة جبع.
وذكرت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت بشار كنعان أبو عون، وعزيز انس عباس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في جبع، مشيرة إلى أنها ألحقت أضرارا بمركبة كانت متوقفة إلى جانب الطريق.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد ان داهمت منزليهما في قرية صانور.
وفي قرية مركة، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين ناصر موسى، ونافع علي نافع بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.
وكثفت القوات الإسرائيلية من وجودهما العسكري في محيط بلدات وقرى جنوب جنين.