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الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري
الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري
تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان إن "الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر البيان أن السيسي قدم خلال الاتصال التهاني لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر.كما عبّر الرئيس المصري عن تمنياته للشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار.من جانبه، عبّر رئيس الوزراء العراقي عن شكره للرئيس المصري على الاتصال، وبادله التهاني بمناسبة عيد الفطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/خبير-عسكري-الوضع-في-كردستان-العراق-معقد-وينذر-بأزمات--1061777019.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار مصر الآن

الكاظمي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

11:50 GMT 01.05.2022
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة "محيط واحد"، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة محيط واحد، بريست، فرنسا، 11 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© REUTERS / POOL
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تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان إن "الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
خبير عسكري: الوضع في كردستان العراق معقد وينذر بأزمات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
خبير عسكري: الوضع في كردستان العراق معقد وينذر بأزمات
11:22 GMT
وذكر البيان أن السيسي قدم خلال الاتصال التهاني لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر.
كما عبّر الرئيس المصري عن تمنياته للشعب العراقي بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، عبّر رئيس الوزراء العراقي عن شكره للرئيس المصري على الاتصال، وبادله التهاني بمناسبة عيد الفطر.
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