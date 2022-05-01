https://arabic.sputniknews.com/20220501/الكونغرس-يقدم-قرارا-بشأن-تدخل-عسكري-أمريكي-لحماية-أوكرانيا-في-حال-استخدمت-روسيا-السلاح-النووي-1061785028.html
الكونغرس يقدم مشروع قرار بشأن تدخل عسكري "لحماية أوكرانيا" في حال استخدمت روسيا "السلاح النووي"
الكونغرس يقدم مشروع قرار بشأن تدخل عسكري "لحماية أوكرانيا" في حال استخدمت روسيا "السلاح النووي"
قدم عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية إيلينوي، آدم كينزينغز، مشروع قرار يسمح باستخدام القوات العسكرية الأمريكية "للدفاع عن أوكرانيا" في حالة "استخدام روسيا لأسلحة... 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T17:34+0000
2022-05-01T17:34+0000
2022-05-01T17:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047829787_0:139:1271:854_1920x0_80_0_0_5f3dca8080e50c0a0cc26eb71c685dfe.jpg
وكما هو مذكور في المذكرة التفسيرية للمشروع، والمنشورة على الموقع الإلكتروني لعضو الكونغرس، فإذا تمت الموافقة على هذه المبادرة "فستخول رئيس الولايات المتحدة باستخدام قواته للرد على سيناريو تستخدم فيه روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية ضد أوكرانيا".وأضاف كينزينغز: "بعد أن تحدثت إلى وزير الخارجية بلينكن، واستمعت إلى مخاوفه الجادة بشأن إمكانية استخدام بوتين للأسلحة الكيميائية، فإنني على ثقة من أن الولايات المتحدة ستثبت للمجتمع الدولي أنها لن تصبر على العنف الذي لا معنى له".وبحسب عضو الكونغرس، فإن هذا القرار مصمم لضمان أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تتخذ "الإجراءات المناسبة إذا كانت روسيا تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية".وشدد البرلماني الأمريكي على أنه "يجب أن ندافع عن الإنسانية - وأن نفعل ذلك مع حلفائنا".وحتى الآن، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، موضحة أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يثير مخاطر "اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".
https://arabic.sputniknews.com/20220430/رئيس-الوزراء-اليوناني-الاقتصاد-الأوروبي-لن-يقدر-على-استبدال-الغاز-الروسي-بالكامل-1061767423.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047829787_80:0:1219:854_1920x0_80_0_0_7f4a0ae4235acae239bb2fd72e38776c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الكونغرس يقدم مشروع قرار بشأن تدخل عسكري "لحماية أوكرانيا" في حال استخدمت روسيا "السلاح النووي"
17:34 GMT 01.05.2022 (تم التحديث: 17:39 GMT 01.05.2022) تابعنا عبر
قدم عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية إيلينوي، آدم كينزينغز، مشروع قرار يسمح باستخدام القوات العسكرية الأمريكية "للدفاع عن أوكرانيا" في حالة "استخدام روسيا لأسلحة الدمار الشامل".
وكما هو مذكور في المذكرة التفسيرية للمشروع، والمنشورة على الموقع الإلكتروني لعضو الكونغرس، فإذا تمت الموافقة على هذه المبادرة "فستخول رئيس الولايات المتحدة باستخدام قواته للرد على سيناريو تستخدم فيه روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية ضد أوكرانيا".
وأضاف كينزينغز: "بعد أن تحدثت إلى وزير الخارجية بلينكن، واستمعت إلى مخاوفه الجادة بشأن إمكانية استخدام بوتين للأسلحة الكيميائية، فإنني على ثقة من أن الولايات المتحدة ستثبت للمجتمع الدولي أنها لن تصبر على العنف الذي لا معنى له".
وبحسب عضو الكونغرس، فإن هذا القرار مصمم لضمان أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تتخذ "الإجراءات المناسبة إذا كانت روسيا تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية
".
وشدد البرلماني الأمريكي على أنه "يجب أن ندافع عن الإنسانية - وأن نفعل ذلك مع حلفائنا".
وحتى الآن، رفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، موضحة أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يثير مخاطر "اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".