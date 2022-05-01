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اندلاع حريق في منطقة إحدى المنشآت العسكرية قرب بيلغورود
اندلاع حريق في منطقة إحدى المنشآت العسكرية قرب بيلغورود
أعلن حاكم مدينة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن اندلاع حريق في منطقة إحدى منشآت وزارة الدفاع الروسية، ويتم تحديد معلومات حول الضحايا والدمار. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T13:26+0000
2022-05-01T13:26+0000
روسيا
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وكتب غلادكوف على "تلغرام": "اندلع حريق في منطقة إحدى منشآت وزارة الدفاع على حدود ثلاث بلديات: مقاطعتا بوريسوف وبلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي. ويجري تحديد المعلومات المتعلقة بالضحايا والأضرار. جميع الخدمات التشغيلية تعمل على الفور، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن".
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روسيا

اندلاع حريق في منطقة إحدى المنشآت العسكرية قرب بيلغورود

13:26 GMT 01.05.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مدينة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن اندلاع حريق في منطقة إحدى منشآت وزارة الدفاع الروسية، ويتم تحديد معلومات حول الضحايا والدمار.
وكتب غلادكوف على "تلغرام": "اندلع حريق في منطقة إحدى منشآت وزارة الدفاع على حدود ثلاث بلديات: مقاطعتا بوريسوف وبلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي. ويجري تحديد المعلومات المتعلقة بالضحايا والأضرار. جميع الخدمات التشغيلية تعمل على الفور، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن".
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