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https://arabic.sputniknews.com/20220501/انطلاق-مظاهرات-في-يريفان-تطالب-باستقالة-رئيس-الوزراء-فيديو-1061782665.html
انطلاق مظاهرات في يريفان تطالب باستقالة رئيس الوزراء... فيديو
انطلاق مظاهرات في يريفان تطالب باستقالة رئيس الوزراء... فيديو
انطلقت مظاهرة معارضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T15:31+0000
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وفي حديثه للجمهور، قال إيشخان ساغاتيليان، نائب رئيس البرلمان من حزب أرمينيا المعارض، إن "المحتجين أثبتوا بالفعل أن القيادة الحالية ليس لها تفويض".وأضاف: "الآن علينا أن نثبت أنه لا قوة له (رئيس الوزراء)".منذ 25 أبريل/نيسان، نظمت المعارضة الأرمينية احتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا، حيث تعتقد أن سياسة السلطات "مدمرة لأرمينيا وجمهورية ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها، وتهدد الجانب الأرميني ليس فقط بتنازلات جديدة، ولكن أيضًا بفقدان الدولة".هذا وتوجهت طوابير من المعارضين من مدينتي إيجيفان وتيغراناشن إلى يريفان، ووصلوا إلى العاصمة في 1 مايو/أيار، وذلك للمشاركة في المسيرة.
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العالم

انطلاق مظاهرات في يريفان تطالب باستقالة رئيس الوزراء... فيديو

15:31 GMT 01.05.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 01.05.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوراحتجاجات الآلاف في يريفان المطالبين بإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض في إقليم ناغورني قره باغ، أرمينيا 11 نوفمبر 2020
احتجاجات الآلاف في يريفان المطالبين بإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض في إقليم ناغورني قره باغ، أرمينيا 11 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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انطلقت مظاهرة معارضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان.
وفي حديثه للجمهور، قال إيشخان ساغاتيليان، نائب رئيس البرلمان من حزب أرمينيا المعارض، إن "المحتجين أثبتوا بالفعل أن القيادة الحالية ليس لها تفويض".
وأضاف: "الآن علينا أن نثبت أنه لا قوة له (رئيس الوزراء)".
منذ 25 أبريل/نيسان، نظمت المعارضة الأرمينية احتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا، حيث تعتقد أن سياسة السلطات "مدمرة لأرمينيا وجمهورية ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها، وتهدد الجانب الأرميني ليس فقط بتنازلات جديدة، ولكن أيضًا بفقدان الدولة".
هذا وتوجهت طوابير من المعارضين من مدينتي إيجيفان وتيغراناشن إلى يريفان، ووصلوا إلى العاصمة في 1 مايو/أيار، وذلك للمشاركة في المسيرة.
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