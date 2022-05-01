https://arabic.sputniknews.com/20220501/انطلاق-مظاهرات-في-يريفان-تطالب-باستقالة-رئيس-الوزراء-فيديو-1061782665.html
انطلاق مظاهرات في يريفان تطالب باستقالة رئيس الوزراء... فيديو
انطلاق مظاهرات في يريفان تطالب باستقالة رئيس الوزراء... فيديو
انطلقت مظاهرة معارضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T15:31+0000
2022-05-01T15:31+0000
2022-05-01T15:33+0000
العالم
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وفي حديثه للجمهور، قال إيشخان ساغاتيليان، نائب رئيس البرلمان من حزب أرمينيا المعارض، إن "المحتجين أثبتوا بالفعل أن القيادة الحالية ليس لها تفويض".وأضاف: "الآن علينا أن نثبت أنه لا قوة له (رئيس الوزراء)".منذ 25 أبريل/نيسان، نظمت المعارضة الأرمينية احتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا، حيث تعتقد أن سياسة السلطات "مدمرة لأرمينيا وجمهورية ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها، وتهدد الجانب الأرميني ليس فقط بتنازلات جديدة، ولكن أيضًا بفقدان الدولة".هذا وتوجهت طوابير من المعارضين من مدينتي إيجيفان وتيغراناشن إلى يريفان، ووصلوا إلى العاصمة في 1 مايو/أيار، وذلك للمشاركة في المسيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
انطلاق مظاهرات في يريفان تطالب باستقالة رئيس الوزراء... فيديو
15:31 GMT 01.05.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 01.05.2022) تابعنا عبر
انطلقت مظاهرة معارضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في يريفان.
وفي حديثه للجمهور، قال إيشخان ساغاتيليان، نائب رئيس البرلمان من حزب أرمينيا المعارض، إن "المحتجين أثبتوا بالفعل أن القيادة الحالية ليس لها تفويض".
وأضاف: "الآن علينا أن نثبت أنه لا قوة له (رئيس الوزراء)".
منذ 25 أبريل/نيسان، نظمت المعارضة الأرمينية احتجاجات في جميع أنحاء أرمينيا، حيث تعتقد أن سياسة السلطات "مدمرة لأرمينيا وجمهورية ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها، وتهدد الجانب الأرميني ليس فقط بتنازلات جديدة، ولكن أيضًا بفقدان الدولة".
هذا وتوجهت طوابير من المعارضين من مدينتي إيجيفان وتيغراناشن إلى يريفان، ووصلوا إلى العاصمة في 1 مايو/أيار، وذلك للمشاركة في المسيرة.