https://arabic.sputniknews.com/20220501/بالأرقام-ليفاندوفسكي-يتفوق-على-كريم-بنزيما-في-الموسم-الحالي-1061782416.html
بالأرقام... ليفاندوفسكي يتفوق على كريم بنزيما في الموسم الحالي
بالأرقام... ليفاندوفسكي يتفوق على كريم بنزيما في الموسم الحالي
كشفت الأرقام تفوق البولندي ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني على الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال المدريد الإسباني خلال الموسم الحالي. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T15:22+0000
2022-05-01T15:22+0000
2022-05-01T15:22+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
نادي بايرن ميونخ
كريم بنزيما
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وحسب موقع "صدى البلد"، سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال الموسم الحالي 48 هدفا فيما نجح كريم بنزيما في تسجيل 39 هدفا.وساهم ليفاندوفسكي فى صناعة 55 هدفا بينما نجح كريم بنزيما فى صناعة 52 فى مختلف المسابقات المحلية والدولية.وسجل ليفاندوفسكي في الدوري الألماني 33 هدفا فيما أحرز بنزيما 25 هدفا في الدوري الإسباني.ولكن كريم بنزيما تفوق في تسجيل الأهداف بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 14 هدفا بينما أحرز ليفاندوفسكي 13 هدفا.وعلى صعيد المنتخبات، أحرز ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، بينما أحرز كريم بنزيما 5 أهداف بقميص منتخب فرنسا وصنع تمريرة واحدة حاسمة.كما تفوق ليفاندوفسكي أيضا فى مجموع المشاركات في الموسم الحالي مع نادي بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا التي بلغت 66، فيما جاءت شارك كريم بنزيما 58 مرة مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.يذكر أن بايرن ميونخ الذي يلعب له ليفاندوفسكي قد ودع دوري أبطال أوروبا بعدم الخسارة من فريق فياريال الإسباني ذهابا وإياباً بنتيجة (2-1).فيما واصل ريال مدريد الإسباني االطريق في البطولة، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الاتحاد بإنجلترا.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/من-شباك-مكتبهأوليفر-كان-يتصدى-لكرة-أرسلها-ليفاندوفسكيفيديو-1058343378.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي بايرن ميونخ, كريم بنزيما
بالأرقام... ليفاندوفسكي يتفوق على كريم بنزيما في الموسم الحالي
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كشفت الأرقام تفوق البولندي ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني على الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال المدريد الإسباني خلال الموسم الحالي.
وحسب موقع "صدى البلد"،
سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال الموسم الحالي 48 هدفا فيما نجح كريم بنزيما في تسجيل 39 هدفا.
وساهم ليفاندوفسكي فى صناعة 55 هدفا بينما نجح كريم بنزيما فى صناعة 52 فى مختلف المسابقات المحلية والدولية.
وسجل ليفاندوفسكي في الدوري الألماني 33 هدفا فيما أحرز بنزيما 25 هدفا في الدوري الإسباني.
ولكن كريم بنزيما
تفوق في تسجيل الأهداف بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 14 هدفا بينما أحرز ليفاندوفسكي 13 هدفا.
وعلى صعيد المنتخبات، أحرز ليفاندوفسكي مع منتخب بولندا 6 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، بينما أحرز كريم بنزيما 5 أهداف بقميص منتخب فرنسا وصنع تمريرة واحدة حاسمة.
كما تفوق ليفاندوفسكي أيضا فى مجموع المشاركات في الموسم الحالي مع نادي بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا التي بلغت 66، فيما جاءت شارك كريم بنزيما 58 مرة مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.
يذكر أن بايرن ميونخ الذي يلعب له ليفاندوفسكي
قد ودع دوري أبطال أوروبا بعدم الخسارة من فريق فياريال الإسباني ذهابا وإياباً بنتيجة (2-1).
فيما واصل ريال مدريد الإسباني االطريق في البطولة، حيث يلتقي فريق مانشستر سيتي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.
وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الاتحاد بإنجلترا.