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https://arabic.sputniknews.com/20220501/بلينكن-يقول-إنه-أجرى-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الأوكراني-1061771436.html
بلينكن يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني
بلينكن يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى نظيره الأوكراني، ديمتري كوليبا، هاتفيا. 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T00:44+0000
2022-05-01T00:44+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بلينكن إنه سلط الضوء لكوليبا على الخطوات الأمريكية الأخيرة في دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة سياسة روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/موسكو-توضح-موضوع-لقاء-وزيري-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1061577907.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار أوكرانيا

بلينكن يقول إنه أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني

00:44 GMT 01.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه تحدث إلى نظيره الأوكراني، ديمتري كوليبا، هاتفيا.
وأضاف بلينكن إنه سلط الضوء لكوليبا على الخطوات الأمريكية الأخيرة في دعم أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة سياسة روسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكو توضح موضوع لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
25 أبريل, 11:14 GMT
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
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