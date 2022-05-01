https://arabic.sputniknews.com/20220501/بوتين-يوقع-قانون-إلغاء-الإصدار-المبسط-للتأشيرات-لعدد-من-فئات-مواطني-الدول-الأوروبية-1061777461.html
بوتين يوقع قانون إلغاء الإصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطني الدول الأوروبية
بوتين يوقع قانون إلغاء الإصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطني الدول الأوروبية
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، قانونا بشأن إلغاء الإجراء المبسط لإصدار التأشيرات مع عدد من الدول الأوروبية 01.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-01T11:29+0000
2022-05-01T11:29+0000
2022-05-01T11:29+0000
العالم
روسيا
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ينص القانون على تعليق الإصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطني الاتحاد الأوروبي والدنمارك وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، بما في ذلك الصحفيين والوفود الرسمية.وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن القانون "أُعد من أجل إدخال نظام تأشيرات لمواطني الدول الأجنبية المذكورة أعلاه - حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وكذلك إلغاء تفضيلات التأشيرات للأعضاء المعنيين من الوفود الرسمية والحكومات الوطنية والإقليمية والبرلمانات والمحاكم الدستورية والعليا والصحفيين".في وقت سابق، وقّع بوتين مرسوما "بشأن الإجراءات الانتقامية ذات طبيعة التأشيرة فيما يتعلق بالأعمال غير الودية للدول الأجنبية". على وجه الخصوص، يعلق المرسوم القاعدة التي بموجبها يمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول أراضي روسيا دون تأشيرات. أيضًا، يتضمن مرسوم بوتين إلغاء عدد من بنود الاتفاقية الخاصة بالإصدار المبسط للتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي وستؤثر الإجراءات على الوفود الرسمية والصحفيين.
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العالم, روسيا
بوتين يوقع قانون إلغاء الإصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطني الدول الأوروبية
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، قانونا بشأن إلغاء الإجراء المبسط لإصدار التأشيرات مع عدد من الدول الأوروبية
ينص القانون على تعليق الإصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطني الاتحاد الأوروبي والدنمارك وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، بما في ذلك الصحفيين والوفود الرسمية.
وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن القانون "أُعد من أجل إدخال نظام تأشيرات لمواطني الدول الأجنبية المذكورة أعلاه - حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وكذلك إلغاء تفضيلات التأشيرات للأعضاء المعنيين من الوفود الرسمية والحكومات الوطنية والإقليمية والبرلمانات والمحاكم الدستورية والعليا والصحفيين".
في وقت سابق، وقّع بوتين مرسوما "بشأن الإجراءات الانتقامية ذات طبيعة التأشيرة فيما يتعلق بالأعمال غير الودية للدول الأجنبية". على وجه الخصوص، يعلق المرسوم القاعدة التي بموجبها يمكن لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول أراضي روسيا دون تأشيرات. أيضًا، يتضمن مرسوم بوتين إلغاء عدد من بنود الاتفاقية الخاصة بالإصدار المبسط للتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي وستؤثر الإجراءات على الوفود الرسمية والصحفيين.