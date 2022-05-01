https://arabic.sputniknews.com/20220501/ثلاثة-تغيرات-في-القدمين-تدل-على-تطور-القدم-السكرية-1061782987.html

ثلاثة تغيرات في القدمين تدل على تطور "القدم السكرية"

ثلاثة تغيرات في القدمين تدل على تطور "القدم السكرية"

أكثر من نصف الناس لا يعرفون أنهم مصابون بمرض السكري وفقا للبيانات التي نشرها الاتحاد الدولي للسكري، حيث يوجد نحو 463 مليون مريض بالغ مصاب بداء السكري في... 01.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-01T15:46+0000

2022-05-01T15:46+0000

2022-05-01T15:46+0000

أمراض القلب والسكري والضغط

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يتزايد عدد مرضى السكري، وفي حال وجود هذا المرض، لا يلزم بتناول الأدوية وحقن الأنسولين فحسب، بل يلزم أيضًا باتباع نظام غذائي خاص. ومع ذلك، لا يعلق بعض الناس أهمية كبيرة على هذا ولا يعرفون حتى الأطعمة التي تزيد من مستويات السكر في الدم. وغالبا ما يؤدي هذا السلوك إلى عواقب غير سارة ومضاعفات تهدد الحياة. أظهرت دراسة أجريت في الصين عام 2013 أن عدد مرضى السكري غير المشخصين في البلاد وصل إلى 63%. أي أن ستة على الأقل من كل عشرة أشخاص مصابين بالمرض لا يعرفون أنهم مصابون بالسكري. يمر مرضى السكري عادة بثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، تتسبب بالفعل بعض التغيرات الفيزيولوجية المرضية الناجمة عن مرض السكري، لكن تحمل الجلوكوز لا يزال طبيعيًا. المرحلة الثانية هي مرحلة مبكرة في تطور مرض السكري. في هذا الوقت، يكون المريض في حالة وسيطة بين توازن الجلوكوز الطبيعي وارتفاع السكر في الدم السكري. ويصاحب ذلك انتهاك لتحمل الجلوكوز أثناء الصيام، ولكن كقاعدة عامة، لا توجد أعراض واضحة تسبب عدم الراحة. في المرحلة الثالثة، يتطور مرض السكري وتظهر أعراض ملحوظة. حيث يلاحظ أن المرضى يشربون المزيد من الماء، وغالبا ما يذهبون إلى المرحاض، ويأكلون كثيرا، لكن في نفس الوقت يفقدون الوزن. يكتشف العديد من المرضى أنهم مصابون بمرض السكري فقط بعد ظهور هذه الأعراض. في هذه المرحلة، الوضع في معظم الحالات لا يدعو إلى التفاؤل. ثلاثة تغيرات في القدمين قد تدل على تطور القدم السكريةيمكن أن يتسبب ارتفاع السكر في الدم في إحداث الفوضى في جميع أنحاء الجسم والتسبب في العديد من المضاعفات، وأكثرها شيوعًا هو القدم السكرية. إذا وجدت التغييرات التالية في الساقين، فيجب أن تكون على أهبة الاستعداد ويوصى بمراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن لإجراء الفحص. حكة دائمة: يعاني الكثير من مرضى السكر من حكة في القدمين. ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، مما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى إرسال محفزات للجلد ويسبب الحكة. خدر في القدمين: يتسبب ارتفاع السكر في الدم لفترات طويلة في تلف الأعصاب في الأطراف السفلية، مما يتسبب في فقدان الأعصاب للإحساس وتخدر الساقين. إذا كانت هذه الحالة مصحوبة بإحساس حارق، فهناك احتمال لتطوير القدم السكرية. تقرحات الجلد: عندما يبدأ مرض السكري في التأثير على الساقين، يظهر جفاف ونخر على الجلد. تتشكل الجروح بسرعة من تقرحات يصعب التئامها، وأحيانًا يحدث ثقب.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/المشروب-الأمثل-لتقليل-خطرالإصابة-بمرض-السكري-من-نوع-2-1061560241.html

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أمراض القلب والسكري والضغط